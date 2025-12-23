Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçları kapsamında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün oynanacak. Derbi maçında Fenerbahçe'de 12 futbolcu kadroda yer almayacakken, Beşiktaş'ta ise 5 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'leri merak ediliyor. FB - BJK ilk 11'lerinin karşılaşmaya 1 saat kala belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu
- muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. C Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi düzenlenecek. Karşılaşmada kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasından bir sonraki tura geçme konusunda büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Kadıköy'de oynanacak olan mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Beşiktaş ise gündem oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşmada 12 futbolcu yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Anderson Talisca, Archie Brown ve Edson Alvarez'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

En Nesyri ve Nene ise 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında olduğu için Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yer almayacak. Ederson ve Jhon Duran ise özel izin alarak takımdan ayrıldığı için kadroda yer almazken Fred ise kırmızı kart cezası nedeniyle maçta oynamayacak.

Beşiktaş tarafında ise Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlığı bulunuyor. Ndidi ve El Bilal Toure ise 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda yer alıyor. Bu kapsamda 5 futbolcu da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta birçok eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de eksikler nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco'nun forvet pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu'nu, kalede ise Tarık Çetin'i tercih etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Ege, Kartal Kayra ve Orkun Kökçü orta saha üçlüsüyle derbiye çıkacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! FB BJK derbi kadrosu

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Demir Ege, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Rashica, Tammy Abraham

