TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Pınar Altuğ'un cenazedeki tavırları sosyal medyayı ikiye ikiye böldü

Oyuncu Yağmur Atacan önceki gün anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nu kaybetti. Dün düzenlenen törenle Korkmazoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Yağmur Atacan'a destek olmak için kızı Su Atacan ve eşi Pınar Altuğ da katıldı. Pınar Altuğ'un cenazedeki tavrı ve sakız çiğnemesi sosyal medyayı ikiye böldü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
09:50
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
09:53

Oyuncu Yağmur Atacan hastanede tedavi altında olan anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dün Zarife Korkmazoğlu gözyaşları için defnedilirken, Pınar Altuğ'un tavırları da sosyal medyayı ikiye böldü.

YAĞMUR ATACAN'IN ZOR ANLARI

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Atacan yaptığı paylaşımda, "Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…" notunu düştü.

Pınar Altuğ'un cenazedeki tavırları sosyal medyayı ikiye ikiye böldü

PINAR ALTUĞ'UN TAVIRLARI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Pınar Altuğ'un cenazede sakız çiğnemesini bazıları saygısızlık olarak yorumlasa da bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Sürekli midem bulanıyor diye babamın cenazesinde ben de sakız çiğnemiştim." dedi.

Pınar Altuğ'un cenazedeki tavırları sosyal medyayı ikiye ikiye böldü

Pınar Altuğ'un cenazede görüntüleri sonrası "Bir an üzerinden kişi yargılanmaz", "Sakız da hiç olmamış cenazede olduğunun farkında olması gerekir" gibi yorumlar yapıldı.

Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi
'Kütüphane'ye ikinci baskın! Alina Boz'un eşi Umut Evirgen ve mekanın müdürü gözaltına alındı!
#Magazin
