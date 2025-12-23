Menü Kapat
SON DAKİKA!
MEB AGS 10 bin öğretmen atamasına ek kontenjan verilecek mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

AGS 10 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. TBMM Genel Kurul’unda bütçe görüşmeleri tamamlanırken eğitime sağlanacak ödenek belli oldu. Bakan Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada branş dağılımının Aralık ayının ilk iki haftasına kadar açıklanacağını duyurmuştu. AGS öğretmen alımı branş dağılımının gecikmesi sonrası adaylar, kontenjanlarda değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ise öğretmen atamaları branş dağılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl en fazla alım sınıf öğretmenliği ve özel eğitime ayrılmıştı. Peki AGS öğretmen ataması branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İşte, öğretmen atamalarında son gelişmeler…

MEB AGS 10 bin öğretmen atamasına ek kontenjan verilecek mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?
2025 yılında yapılacak atamalar için toplam 25 bin ayırmıştı. İlk alımlar Kamu personeli seçme sınavı (KPSS) ile yapılırken 15 bin atama tamamlandı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla birlikte Milli Eğitim Akademisine 10 bin yeni atama yapılması kararı alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bütçe görüşmeleri sürerken akademiye 20 bin öğretmen alımı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, AGS öğretmen ataması için kılavuz yayımlanacak ve ardından başvurular başlayacak. Başvuru işlemlerinin daha önceki atamalarda olduğu gibi personel.meb.gov.tr aracılığıyla yapılması bekleniyor. Peki AGS öğretmen ataması kontenjanı 20 bin mi olacak? İşte, öğretmen atamalarında son durum…

Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI EK KONTENJAN VERİLECEK Mİ?

Akademiye Giriş Sınavı’na öğretmen adayları yoğun ilgi gösterirken 410 binin üzerinde başvuru yapıldı. 2025 yılında AGS öğretmen ataması için ilk etapta 10 bin öğretmen ataması yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temas kurduğu kulislerde konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından AGS öğretmen ek kontenjan beklentisi oluştu.

Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada Aralık ayının ilk 15 günü içerisinde öğretmen ataması branş dağılımının açıklanacağını ifade etmişti. Branş dağılımının gecikmesi sonrası sosyal medya ve bazı kaynaksız sitelerde atama sayısının 20 bine yükseleceği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz atamalara ek kontenjan sağlanacağına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

MEB AGS 10 bin öğretmen atamasına ek kontenjan verilecek mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BEKLENİYOR

AGS öğretmen ataması branş dağılımının kısa süre içerisinde açıklanarak ek kontenjan tartışmalarına son verilecek. AGS öğretmen ataması branş dağılımının en geç Aralık ayı sonuna kadar paylaşılması bekleniyor.

AGS öğretmen atamasında branş dağılımı ihtiyaca göre şekillenecek. Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı yaptığı son açıklamada yetkili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü vurgularken “ Çok yakında hangi branştan kaç öğretmenimizin Akademi’ye alınacağı açıklanacak. Branş dağılımları açıklandıktan sonra hangi branş için hangi şehirde eğitim verileceğini açıklayacağız. “dedi.

MEB AGS 10 bin öğretmen atamasına ek kontenjan verilecek mi? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

FARKLI ŞEHİRLERDE EĞİTİM AÇILMASI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce mesleki anlamda gelişmelerinde katkıda bulunmak amacıyla eğitimler verecek. Akademi eğitimleri 1 yılda 550 saat olarak planlanırken sözleşmeli öğretmenler 3 yıl boyunca görev yapacak. Akademide herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde öğretmenler, kadroya geçmeye hak kazanacak.

MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van gibi illerde akademi eğitimleri verileceği ifade etmişti.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, “Yüksek kontenjan ayrılan branşlar için farklı şehirlerde eğitim açmayı planlıyoruz. Öğretmen adaylarımızın konaklama ve ulaşımı daha rahat sağlamaları açısından yüksek kontenjanlı branşlar için böyle bir karar aldık.” dedi.

EN FAZLA ATAMA HANGİ BRANŞTAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, AGS öğretmen ataması branş dağılımını henüz duyurmadı. Bakanlık ihtiyaca göre branş dağılımına karar veriyor. Geçtiğimiz atamalarda en fazla atama sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ingilizce öğretmenliği, türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve rehber öğretmenlik branşlarına yapılmıştı.

