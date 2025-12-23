Menü Kapat
Bosch Fabrikası'nda işçilerden ışıklı isyan kamerada!

'daki Bosch Fabrikası'nda çalışan işçiler, 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika önünde gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerinde karanlıkta fabrika önünde toplanan işçiler ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakıp sloganlarla gerçekleştirdi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen müzakereler, artışı ve sosyal haklar konusunda çıkmaza girdi. Sendikanın yüzde 20 zam ve günlük 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren tarafının yüzde 5 zam ve 11,50 liralık iyileştirme önerisi sunması üzerine görüşmeler askıya alındı. Görüşmelerin durma noktasına gelmesiyle birlikte Bosch işçileri, sabahın erken saatlerinde cep telefonlarının ışıklarını açarak "ışıklı eylem" yaptı. Fabrika bahçesinde sloganlar ve alkışlar eşliğinde taleplerini dile getiren çalışanlar, dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bosch çalışanları, taleplerinin dikkate alınmaması halinde eylemlerin genişleyerek süreceğini belirtti. Sürecin nasıl ilerleyeceği, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı olacak.

