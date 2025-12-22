Görülmemiş kız alma merasimi! Gelin ve damat tırdan vinçle indirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, iş insanı Hüseyin Çetinkaya’nın oğlu Berat Çetinkaya ile Merve Sarıman çifti için hazırlanan özel bir cam vitrin organizasyonu dikkat çekti. Üzerinde "camlar şeffaf, kalpler tertemiz" yazılı olan, içi çiçeklerle, masa ve sandalyeyle süslenen bu cam fanus, bir tırın üzerine sabitlenerek gelin alma merasimi için Seydikemer’den Fethiye’ye doğru yola çıkarıldı. Gelin ve damat, tır üzerindeki bu vitrin içerisinde halkı selamlayarak caddelerde gezdirilirken yol boyunca vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çatalarık Mahallesi'ndeki sosyal tesislere ulaşan konvoyda, tır üzerindeki cam vitrin vinç yardımıyla alkışlar eşliğinde araçtan indirilerek düğün alanına yerleştirildi. Siyaset ve ticaret dünyasından yoğun katılımın olduğu törende düğüne dair konuşan Hüseyin Çetinkaya, "Biz camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk. Bu güzelliği oğlumuz ve gelinimize yaşatmak istedik. Böyle bir güzelliğin dünyada benzersiz ve ilk defa olmasını istedik. Çok şükür öyle de oldu. Bize destek olan düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanarak süreci özetledi.