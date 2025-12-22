Menü Kapat
12°
Bedelli askerlik yerleri nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman duyurulacağı, başvuru sürecini tamamlayan yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. Sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesini bekleyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı resmi bildirimlere odaklanmış durumda.

Bedelli askerlik yerleri nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak?
2026 yılı celp dönemine katılacak yükümlüler, görev yapacakları birliklerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı resmi açıklama öncesinde binlerce aday, sınıflandırma ve yer bilgilerine ilişkin araştırmalarını artırdı.

Bedelli askerlik yerleri nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak?

Bedelli yapma planı dâhilinde olan vatandaşlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Öte yandan yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar ödemeleri gereken bedel 280.850,64 TL.

Bedelli askerlik yerleri nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını yatıran yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine dâhil edilecek.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ilan edilecek.

