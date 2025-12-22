Gençlerbirliği Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Süper Lig’de uzun yıllara yayılan rekabetlerine bu akşam bir maç daha ekleyecek. Ankara’da oynanacak karşılaşma, iki takımın lig tarihindeki 73. buluşması olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR CANLI İZLE

Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması, Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev alacak. Süper Lig’de daha önce 72 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor, bu maçlarda 41 galibiyet elde ederken Gençlerbirliği 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 19 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bu maçlarda Trabzonspor toplam 137 gol kaydederken, kalesinde 67 gol gördü. Başkent temsilcisiyle deplasmanda 36 kez karşılaşan bordo-mavililer, bu maçların 16’sını kazanmayı başardı. Ankara’da oynanan 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor 8 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi, Türkiye’de resmi yayıncı kuruluşlar üzerinden (Bein Sports ve TOD TV) canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, uydu yayını ve dijital platform seçenekleriyle maça erişim sağlayabilecek.

Ayrıca karşılaşma, yurt dışında farklı ülkelerde yayın yapan spor kanalları aracılığıyla da ekranlara gelecek. Bu yayınlar, bulundukları ülkelerdeki spor kanalları ve platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı:

Gençlerbirliği 11: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması, bazı yabancı ülkelerde şifresiz veya farklı paketlerle yayın yapan kanallar aracılığıyla da ekranlara gelecek. Bolivya’da Disney+ Premium Chile, Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR ve Rusya’da Match! Futbol 3 kanalı mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını veren yabancı kanallar:

Bolivya: Disney+ Premium Chile

Disney+ Premium Chile Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB

Arena Sport 3 SRB Hırvatistan: Sport Klub 1 HR

Sport Klub 1 HR Rusya: Match! futbol 3

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR CANLI LİNK

