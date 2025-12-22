Topkapı'da tramvay raydan çıktı!

Kategoriler
İstanbul’da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.
Fatih Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul’da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.