Topkapı'da tramvay raydan çıktı!

Fatih Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul’da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.