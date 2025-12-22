Menü Kapat
25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar belli oldu. 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti hangi araçlar merak ediliyordu. 25 yaşını doldurmuş araçlar için ÖTV muafiyeti kanun teklifi Meclis’te görüşülmek üzere hazırlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in, hurda araç teşvikine ilişkin TBMM’ye sundukları kanun teklifiyle ilgili yaptığı “Geliyor gelmekte olan inşallah” paylaşımı, 25 yaş ve üzeri araçlara yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. İşte 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti hurda teşviki son durum…

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
GÜNCELLEME:
22.12.2025
Hurda araç teşvikine yönelik kanun teklifi, gündemindeki yerini koruyor. MHP’li İsmail Özdemir’in sosyal medya paylaşımıyla birlikte, düzenlemeye ilişkin beklenti yeniden arttı.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

25 YAŞINI DOLDURMUŞ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş araçların geri dönüşüme verilmesi halinde, yeni araç alımında özel tüketim vergisi alınmaması öngörülüyor. Düzenleme, yalnızca belirli kriterleri karşılayan araçları ve vatandaşları kapsıyor. ÖTV muafiyetinin temel koşulu, 25 yaşını doldurmuş bir araca sahip olmak.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Teklifte yer alan düzenleme, özellikle eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini amaçlayan bir yapı içeriyor. Geri dönüşüme verilen araçlar karşılığında, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan yeni araçların satın alınabilmesi planlanıyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda araç teşvikine ilişkin kanun teklifi, Kasım 2024’te TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, henüz yasalaşmış değil ve Meclis komisyonlarında görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor. Bu nedenle uygulamaya geçilmesi için Meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması halinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Şu aşamada, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına dair resmi bir tarih paylaşılmış değil. Süreç, Meclis takvimi doğrultusunda ilerliyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ HANGİ ARAÇLAR?

Teklif kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan modellerle sınırlandırılıyor. Bu şartı sağlayan araçlar, hurda teşvikiyle birlikte sıfır araç alımında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Toplamda 6 farklı markaya ait 12 modelin bu kapsamda yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu araçlar, yerli üretim olmaları ve belirlenen yerlilik oranını karşılamaları nedeniyle teşvik listesinde bulunuyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için ilk şart, başvuru sahibinin 25 yaşını doldurmuş bir araca sahip olması ve bu aracın geri dönüşüme verilmesi gerekiyor. Hurdaya ayrılmayan araçlar için teşvikten yararlanılması mümkün olmuyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Yeni alınacak aracın ise Türkiye’de üretilmiş olması ve yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip bulunması gerekiyor. , yalnızca bu şartları eksiksiz şekilde karşılayan vatandaşlar için geçerli olacak. Düzenleme, tüm araç modellerini kapsamıyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ, HANGİ ARAÇLAR?

Kanun teklifine göre hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek araçlar arasında şu araç modelleri bulunuyor:

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Ford Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea
  • Volkswagen Transporter
