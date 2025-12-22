25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti ne zaman? Hurda teşviki Meclis'e yakında gelebilir

Hurda araç teşvikine yönelik kanun teklifi, TBMM gündemindeki yerini koruyor. MHP’li İsmail Özdemir’in sosyal medya paylaşımıyla birlikte, düzenlemeye ilişkin beklenti yeniden arttı.

25 YAŞINI DOLDURMUŞ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş araçların geri dönüşüme verilmesi halinde, yeni araç alımında özel tüketim vergisi alınmaması öngörülüyor. Düzenleme, yalnızca belirli kriterleri karşılayan araçları ve vatandaşları kapsıyor. ÖTV muafiyetinin temel koşulu, 25 yaşını doldurmuş bir araca sahip olmak.

Teklifte yer alan düzenleme, özellikle eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini amaçlayan bir yapı içeriyor. Geri dönüşüme verilen araçlar karşılığında, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan yeni araçların satın alınabilmesi planlanıyor.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda araç teşvikine ilişkin kanun teklifi, Kasım 2024’te TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, henüz yasalaşmış değil ve Meclis komisyonlarında görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor. Bu nedenle uygulamaya geçilmesi için Meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması halinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Şu aşamada, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına dair resmi bir tarih paylaşılmış değil. Süreç, Meclis takvimi doğrultusunda ilerliyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ HANGİ ARAÇLAR?

Teklif kapsamında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan modellerle sınırlandırılıyor. Bu şartı sağlayan araçlar, hurda teşvikiyle birlikte sıfır araç alımında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek.

Toplamda 6 farklı markaya ait 12 modelin bu kapsamda yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu araçlar, yerli üretim olmaları ve belirlenen yerlilik oranını karşılamaları nedeniyle teşvik listesinde bulunuyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için ilk şart, başvuru sahibinin 25 yaşını doldurmuş bir araca sahip olması ve bu aracın geri dönüşüme verilmesi gerekiyor. Hurdaya ayrılmayan araçlar için teşvikten yararlanılması mümkün olmuyor.

Yeni alınacak aracın ise Türkiye’de üretilmiş olması ve yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip bulunması gerekiyor. ÖTV muafiyeti, yalnızca bu şartları eksiksiz şekilde karşılayan vatandaşlar için geçerli olacak. Düzenleme, tüm araç modellerini kapsamıyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ, HANGİ ARAÇLAR?

Kanun teklifine göre hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz olarak satın alınabilecek araçlar arasında şu araç modelleri bulunuyor: