Trafik polisleri kazaya böyle şahit oldu! Göğüs ağrısı faciaya yol açtı

Amasya merkez Mecitözü kavşağında meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta beklemekte olan A.Ç. idaresindeki 19 NCE 131 plakalı otomobile, 43 yaşındaki Ş.S. yönetimindeki 06 BN 1713 plakalı araç arkadan süratle çarptı; çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ancak sinyalizasyon direğine vurarak durabilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. O sırada başka bir trafik kazası için bölgede görev yapan polis ekipleri yaralıların yardımına anında koşarken, olay yerine çağrılan ambulanslarla her iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza öncesinde göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden sürücü Ş.S.’nin, bu olaydan yalnızca bir hafta önce kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı olarak anjiyo operasyonu geçirdiği öğrenilirken, emniyet güçleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.