İnşaat işçileri birbirine girdi! Feci kavgada 1'i ağır 7 yaralı var

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaatlarda çalışan ve kendi aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen çok sayıda kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavgada 7 kişi vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan H.Ç. (18) isimli genç ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.