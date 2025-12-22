Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

Aralık 22, 2025 11:50
1
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftaya da taşındı. Geçen haftaki yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde rekor seviyelere tırmanırken yatırımcıların gözü yeniden uzman yorumlarına çevrildi. Bu süreçte Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son haftasına girilirken altın ve gümüş cephesindeki görünümü değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in katıldığı canlı yayında söylediklerinden öne çıkanlar: 

2
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

YENİ REKORLAR GELDİ

“Altın ve gümüş haftaya yükselişle başladı.

Yeni bir rekor fiyat var karşımızda.

Altın ons tarafta 4400 dolar.  Gram tarafta gümüş 95 lira, ons tarafta yine 69 dolar seviyesi.”

3
altın gümüş

İSLAM MEMİŞ’TEN ‘CAN YAKAR’ UYARISI

Bu tarafı yine üflemeye devam ediyorlar.

Yani herhangi bir ekonomik veri yok.

Herhangi bir gerekçe yok.

Ama bu ciddi can yakabilir.


 

4
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

GÜMÜŞ UZUN SÜRE BEKLETEBİLİR 

Gümüş tarafına çok dikkat etmek lazım. Yani burada aylarca gümüş bekletebilir. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü herhangi bir ekonomik veri yok. Gerekçesi yok. 

Bir de yılın bitmesine işte bir hafta kala. Noel tatili var. Yine ısrarlı bu tarafı üflemeleri risk oluşturuyor. Yani burada bir manipülasyon fiyatlanması var. 

 

5
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

BU HAFTA SAKİN GEÇECEK

Peki hala bugünkü finansal okuyucu yazarlık dersimizde onu alalım.

Bugün işte bu hafta malum tatil, noel tatili ve piyasalar sakin.

Biz de finansal tarafta kendi karnemizi çıkaracağız.

6
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

2025 YILINDA NE YAPTIK?

Ne kadar eğitim harcaması, ulaşım harcaması, iletişim harcaması dışarıda yemek harcaması, tatil harcaması bir genel bir karnemizi çıkaracağız ve gerçekçi bir şekilde kendimizle yüzleşeceğiz.

Diyeceğiz ki 2025 yılında ben bu kadar gereksiz harcama yapmıştım, yapmayabilirdim. Ve 2026 yılında ona göre de tedbir alacağız.

7
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

BANKA HESAP HAREKETLERİNE DİKKAT

2026 ile 2025 yılı karnesini kıyaslayacağız önümüzdeki yıl ve bu hafta kredi kartları, banka kartları, bütün harcamalarımızı tek tek gözden geçireceğiz.

Banka hesap hareketlerimizi bu hafta gözden getireceğiz.

Ve finansal tablomuzu net bir şekilde ortaya koyacağız.”

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.