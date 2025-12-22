İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

GÜMÜŞ UZUN SÜRE BEKLETEBİLİR

Gümüş tarafına çok dikkat etmek lazım. Yani burada aylarca gümüş bekletebilir. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü herhangi bir ekonomik veri yok. Gerekçesi yok.

Bir de yılın bitmesine işte bir hafta kala. Noel tatili var. Yine ısrarlı bu tarafı üflemeleri risk oluşturuyor. Yani burada bir manipülasyon fiyatlanması var.



