İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'ciddi can yakabilir' uyarısı!

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftaya da taşındı. Geçen haftaki yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde rekor seviyelere tırmanırken yatırımcıların gözü yeniden uzman yorumlarına çevrildi. Bu süreçte Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son haftasına girilirken altın ve gümüş cephesindeki görünümü değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in katıldığı canlı yayında söylediklerinden öne çıkanlar:
YENİ REKORLAR GELDİ
“Altın ve gümüş haftaya yükselişle başladı.
Yeni bir rekor fiyat var karşımızda.
Altın ons tarafta 4400 dolar. Gram tarafta gümüş 95 lira, ons tarafta yine 69 dolar seviyesi.”
İSLAM MEMİŞ’TEN ‘CAN YAKAR’ UYARISI
Bu tarafı yine üflemeye devam ediyorlar.
Yani herhangi bir ekonomik veri yok.
Herhangi bir gerekçe yok.
Ama bu ciddi can yakabilir.
GÜMÜŞ UZUN SÜRE BEKLETEBİLİR
Gümüş tarafına çok dikkat etmek lazım. Yani burada aylarca gümüş bekletebilir. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü herhangi bir ekonomik veri yok. Gerekçesi yok.
Bir de yılın bitmesine işte bir hafta kala. Noel tatili var. Yine ısrarlı bu tarafı üflemeleri risk oluşturuyor. Yani burada bir manipülasyon fiyatlanması var.
BU HAFTA SAKİN GEÇECEK
Peki hala bugünkü finansal okuyucu yazarlık dersimizde onu alalım.
Bugün işte bu hafta malum tatil, noel tatili ve piyasalar sakin.
Biz de finansal tarafta kendi karnemizi çıkaracağız.
2025 YILINDA NE YAPTIK?
Ne kadar eğitim harcaması, ulaşım harcaması, iletişim harcaması dışarıda yemek harcaması, tatil harcaması bir genel bir karnemizi çıkaracağız ve gerçekçi bir şekilde kendimizle yüzleşeceğiz.
Diyeceğiz ki 2025 yılında ben bu kadar gereksiz harcama yapmıştım, yapmayabilirdim. Ve 2026 yılında ona göre de tedbir alacağız.
BANKA HESAP HAREKETLERİNE DİKKAT
2026 ile 2025 yılı karnesini kıyaslayacağız önümüzdeki yıl ve bu hafta kredi kartları, banka kartları, bütün harcamalarımızı tek tek gözden geçireceğiz.
Banka hesap hareketlerimizi bu hafta gözden getireceğiz.
Ve finansal tablomuzu net bir şekilde ortaya koyacağız.”