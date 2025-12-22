Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen ne zaman dönecek? Trabzonspor, Gaziantep, Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı gündemde

Victor Osimhen, 2025 UEFA Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımına gitti. Osimhen'in milli takıma gitmesinin ardından sarı-kırmızılılara ne zaman geri döneceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Osimhen ne zaman dönecek sorusunun cevabı araştırılıyor. Osimhen Galatasaray'ın Trabzonspor, Gaziantep ve Atletico Madrid maçında oynayıp, oynamayacağı gündeme geldi.

22.12.2025
22.12.2025
2025 Afrika Uluslar Kupası geçtiğimiz günlerde başladı. Kupanın başlamasının ardından 'in AFrikalı yıldızları milli takımlarına gittiler. Milli takımına giden isimler arasında 'ın dünyaca ünlü santraforu 'de yer alıyor.

Osimhen'in gidişinin ardından ise taraftarlar ne zaman döneceğini araştırmaya başladı. Taraftarlar tarafından Osimhen ne zaman dönecek sorusunun cevabı merak ediliyor.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in dönüş tarihi Nijerya Milli Takımı'nın kupada gösterdiği başarıya göre belli olacak. Nijerya Milli Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında elenirse en erken Osimhen 31 Aralık 2025 tarihinde geri dönecek. Elenmediği durumda ise bu tarih daha da ileriye gidecek. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın finali 18 Ocak 2026 tarihinde oynanacak.

OSİMHEN TRABZONSPOR, GAZİANTEP, ATLETCİO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen, Süper Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK maçında yer almayacak. Gaziantep maçının yanı sıra Süper Kupa kapsamında Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı yarı final mücadelesinde de forma giymeyecek.

Şampiyonlar Ligi kapsamında 21 Ocak 2026 tarihinde oynanacak olan Atletico Madrid maçındaki durumu ise Nijerya Milli Takımı'nın performansına bağlı olacak.

#galatasaray
#süper lig
#victor osimhen
#2025 Afrika Uluslar Kupası
#Nijerya Milli Takımı
#Aktüel
