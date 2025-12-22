Xiaomi 17 Ultra tasarım detayları belli oldu: Gece fotoğrafçılığında iddialı geliyor

Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi 17 Ultra'yı 25 Aralık tarihinde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Leica ile olan ortaklığını bir adım öteye taşıyan şirket, cihazın tasarımına dair ilk posterleri paylaşırken siyah ve beyaz renk seçeneklerini de doğruladı.

Paylaşılan görsellere göre telefon, arka panelin ortasına konumlandırılmış dairesel bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor.

Önceki modellerde görülen ikincil arka ekranın kaldırıldığı göze çarparken, ses açma ve kapama tuşlarının daha iyi bir hissiyat vermesi adına ayrı dairesel anahtarlar olarak tasarlandığı görülüyor. Düz bir ekran yapısına geçiş yapan cihazda, köşelerin yuvarlatılmasıyla daha sade ve temiz bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca kamera çıkıntısının önceki nesle kıyasla biraz daha küçüldüğü de dikkatlerden kaçmıyor.

XİAOMİ 17 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Xiaomi, yeni modelini "yeni nesil gece fotoğrafçılığı şampiyonu" olarak nitelendiriyor. Özellikle düşük ışık performansı ve telefoto yeteneklerinde büyük iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Arka tarafta üç farklı lensimiz mevcut. Ana kamerada Omnivision imzalı, havai fişek gösterileri veya karanlık ortamlar gibi zorlu sahnelerde daha iyi dinamik aralık sunan LOFIC teknolojisine sahip 1 inçlik OV50X sensörü bulunuyor.

Asıl dikkat çeken yenilik ise telefoto kamerasında yatıyor. Samsung tarafından geliştirilen 200 Megapiksellik periskop lens, Leica APO optikleriyle sertifikalandırılmış durumda. Büyük modül, geniş bir aralıkta kesintisiz optik yakınlaştırma imkanı sunarken makro çekimlerde üstün bir netlik vadediyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE GEN 5 VE DEVASA BATARYA

Gücünü en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Xiaomi 17 Ultra, düz yapıda tasarlanmış yüksek verimlilik sunan bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefondaki enerji ihtiyacını ise 6 bin 800 mAh kapasiteli devasa bir batarya karşılayacak. Pil, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip olacak.

XİAOMİ 17 ULTRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Artan bileşen maliyetleri nedeniyle cihazın fiyat etiketi de selefine göre biraz daha yüksek olacak gibi görünüyor. Beklentiler, telefonun yaklaşık 999 dolar başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacağı yönünde. Toz ve suya dayanıklılık, ultra geniş bant desteği ve uydu bağlantısı gibi özellikler de üst versiyonlarda sunulacak.