Marmara'da deprem bekleniyor mu? Uzman isim İstanbul için 7'den büyük deprem uyarısı yaptı

Uzun yıllardır milyonların gündeminde olan Marmara, İstanbul depremi için çeşitli yorumlar yapılmaya devam ediyor. 23 Nisan tarihinde yaşanan depremin ardından aylarca artçılar sürmüştü. Tam İstanbul depreminin endişesi giderken Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Marmara Bölgesi'nde hissedilen iki büyük depremin ardından ise uzmanlar çeşitli yorumlarda bulundu. Milyonlarca kişi Marmara'da deprem bekleniyor mu merak ederken sık sık uzman isimlerin açıklamalarını takip ediyor.

Marmara'da deprem bekleniyor mu? Uzman isim İstanbul için 7'den büyük deprem uyarısı yaptı
Bektaş, 'un 7'den büyük depremlere hazır olması gerektiğini açıklarken gözler 'da ihtimaline çevrildi. 23 Nisan'da yaşanan Silivri depremi sonrası bir grup risk olmadığını bir grup da riskin devam ettiğini ifade etmişti. Uzun bir süre uzmanların deprem yorumlarını inceleyen vatandaşlar şimdi ise Osman Bektaş'ın açıklamasını takip ediyor.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı yaşanırken ağustos ayında da Balıkesir 6.1 şiddetinde sallandı. Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırma da 'nin gündemine yerleşmişti.

Marmara'da deprem bekleniyor mu? Uzman isim İstanbul için 7'den büyük deprem uyarısı yaptı

MARMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı açıklamada Marmara'nın 7 büyüklüğündeki depreme hazırlıklı olması gerektiğini paylaştı. Prof. Dr. Osman Bektaş'ın yaptığı paylaşım sonrasında binlerce kişi araştırmalara başladı. Bektaş,

"İSTANBUL 7 DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI !

2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur.

Ancak,

● En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez.

● Bilimsel algoritmalar Doğa ya tam uymaz ( deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).

● İstanbul'un ( can-mal kaybı ), deprem tehlikesinden ( deprem olma olasılığı) çok yüksektir.

ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçlari çok parçalı kırılmayı destekler." ifadelerini kullandı.

Marmara'da deprem bekleniyor mu? Uzman isim İstanbul için 7'den büyük deprem uyarısı yaptı

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

23 Nisan'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası milyonlarca kişi endişeli günler yaşadı. Önce Silivri ardından Balıkesir sallanırken uzmanlar çeşitli yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabında "2025 M6,2 depremi ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler" ifadelerini kullanarak uyardı.

