Marmara'da deprem bekleniyor mu? Uzman isim İstanbul için 7'den büyük deprem uyarısı yaptı

Bektaş, İstanbul'un 7'den büyük depremlere hazır olması gerektiğini açıklarken gözler Marmara'da deprem ihtimaline çevrildi. 23 Nisan'da yaşanan Silivri depremi sonrası bir grup risk olmadığını bir grup da riskin devam ettiğini ifade etmişti. Uzun bir süre uzmanların deprem yorumlarını inceleyen vatandaşlar şimdi ise Osman Bektaş'ın açıklamasını takip ediyor.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı yaşanırken ağustos ayında da Balıkesir 6.1 şiddetinde sallandı. Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırma da Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.

MARMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı açıklamada Marmara'nın 7 büyüklüğündeki depreme hazırlıklı olması gerektiğini paylaştı. Prof. Dr. Osman Bektaş'ın yaptığı paylaşım sonrasında binlerce kişi araştırmalara başladı. Bektaş,

"İSTANBUL 7 DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI !

2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur.

Ancak,

● En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez.

● Bilimsel algoritmalar Doğa ya tam uymaz ( deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).

● İstanbul'un deprem riski ( can-mal kaybı ), deprem tehlikesinden ( deprem olma olasılığı) çok yüksektir.

ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçlari çok parçalı kırılmayı destekler." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

23 Nisan'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası milyonlarca kişi endişeli günler yaşadı. Önce Silivri ardından Balıkesir sallanırken uzmanlar çeşitli yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabında "2025 M6,2 depremi ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler" ifadelerini kullanarak uyardı.

