13°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor

Balıkesir'in Sındırgı ile Kütahya'nın Simav ilçelerindeki depremler Santorini Adası'nda yaşanan depremlere benzetildi. Uzman isim sarsıntıların altında yatan nedenin magma hareketleri olabileceğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
12:09
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
13:29

'in ile 'nın ilçelerindeki peş peşe meydana gelen depremler halen büyük bir tedirginlikle takip ediliyor. Nisan ayından bugüne kadar Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 bin 400'e yakın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise 23 bin civarında meydana geldi.

Sındırgı bölgesinde depremlerin yaklaşık 30 kilometreye 20 kilometrelik bir alanda meydana geldiğini aktaran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve volkan bilimci Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Yaklaşık 5 ila 15 kilometre derinlikte gerçekleşiyor. Depremlerin çoğu tabii çok küçük depremler, 2 büyüklüğündeki depremler. Çok azı 3 ve üzeri depremler" ifadeler kullandı.

Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor

Simav'da da yapılan saha çalışmalarında yeni bir kırığın tespit edilemediğini aktaran Karaoğlu, "Zaten yeni kırık oluşumlarında 6,4 veya 6,5'in üzerindeki depremler beklenir. Burada 6,1 gibi depremler olsa da çok fazla öyle bir yüzey kırığı falan olduğunu göremiyoruz" dedi.

Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor

SANTORİNİ'DEKİ DEPREMLERE BENZETTİ

Yapılan çalışmalarda depremlerin dağılımı ile kinematiklerine bakıldığında ve dünyadaki diğer depremlerle karşılaştırıldığında yılın başında Santorini'deki depremlerle benzerliğine dikkat çeken Karaoğlu, "Burada da binlerce çok küçük deprem meydana geliyor. Yeni bir magma yerleşiminin meydana geldiğini, şu ana kadar özellikle yanal yönde hareket eden bu yerleşimin hem sıcaklık hem de yer değiştirmeye bağlı yarattığı stresten kaynaklı buradaki akışkanları etkileyebileceğini ve burada zaten var olan fayları bir şekilde harekete geçirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor

"DEPREMLER YÜZDE 95 BURADA OLUYOR"

Simav Fayı'nın güney kesiminde fay hatları dışında depremler olduğuna değinen Karaoğlu, "Yüzde 90-95 depremler burada oluyor. Burası batıda da Gelenbe Fayı ile sınırlanıyor. Burada magmanın hareketiyle kendine yer açma çabası, fay olmayan yerlerde depremler oluşturuyor. İkinci olarak da magmanın akışkanlara etkisiyle burada var olan fayları tetikleyerek, bu depremleri meydana getiriyor" ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor

"DEPREM FIRTINALARI YAŞANMIŞTI"

Magma hareketiyle ilgili depremler incelediğinde çok büyük depremler oluşmadığının görüldüğünü dile getiren Karaoğlu, "Bu depremlerin uzun soluklu olarak devam ettiğini görüyoruz. En yakın örneğimiz, Santorini örneğinde olduğu gibi. Burada da son 25 yılda en az üç kere 8-10 yılda bir magma yerleşiminden kaynaklı deprem fırtınaları yaşanmıştır" dedi.

