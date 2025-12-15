Menü Kapat
'Büyük İstanbul Depremi' iddiaları için Şükrü Ersoy'dan kritik açıklama: Yıkım büyük olur

New York Times ve Science dergisinde yayımlanan ve fay hattındaki stresin kritik bir eşikle yön değiştirdiğini gösteren son araştırma, İstanbul'a alarm verdiriyor. Çalışma, batıdaki enerjinin tükenip doğuya, yani İstanbul'u direkt tehdit eden fay bloğuna yığıldığını belirtiyor; 7 ve üzeri büyüklükteki yıkıcı sarsıntı için geri sayım hızlanmış olabilir. Peki büyük İstanbul'u depremi yakın mı? Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un beklediği "Büyük " senaryosu, New York Times ve saygın bilim dergisi Science'da yer alan son araştırmayla yeni bir boyut kazandı. Jeologlar ve sismologlardan oluşan uluslararası bir ekip, Marmara Denizi'nin altındaki 'nın (KAF) davranışını inceleyen kapsamlı bir çalışma yayınladı. Çalışmanın merkezindeki çarpıcı iddia: 1999 Gölcük Depremi'nden bu yana batıya doğru ilerleyen sismik stres ve enerji birikimi, kritik bir eşiğe ulaşarak yönünü İstanbul'un merkezini doğrudan etkileyecek olan doğu segmentine doğru çevirmiş olabilir.

'Büyük İstanbul Depremi' iddiaları için Şükrü Ersoy'dan kritik açıklama: Yıkım büyük olur

BİLİMSEL ARKA PLAN

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki büyük depremlerin, fay boyunca bir bölgeden diğerine stres transferi yaparak ardışık olarak gerçekleştiği uzun süredir bilinmektedir. Çalışma, özellikle 1912 Şarköy/Mürefte ve 1999 İzmit/Gölcük depremlerinden sonra fayın batı ucunda biriken gerilimin, batıdaki yavaş kayma hareketleriyle kısmen boşaltıldığını ve bu enerjinin bir kısmının doğuya, yani İstanbul'a en yakın ve kilitli olan Marmara'nın orta segmentine itilmiş olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, GPS verileri, deniz tabanı gözlemleri ve mikro-sismisite analizlerini kullanarak, batıdaki fay segmentlerinin "kilitlenme" hızının azaldığını, buna karşılık İstanbul'a en yakın olan fay bloğundaki gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtiyor.

'Büyük İstanbul Depremi' iddiaları için Şükrü Ersoy'dan kritik açıklama: Yıkım büyük olur

"YAŞAYACAĞIMIZ KAYIPLAR BÜYÜK OLUR"

Peki bu araştırma ne kadar doğru? Konuya ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu makalede bizim bildiğimizden ve söylediklerimizden farklı bir şey yok. Aynı şeyleri biz de söylüyoruz. Evet küçük parça kırılırsa 6 ve üzeri, büyük parça kırılırsa 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelir. Elbette olası bir deprem senaryosunda yaşayacağımız kayıplar büyük olur ama makaledeki gibi kıyamet senaryosu çıkarmanın herhangi bir olumlu tarafı yok."

İşte Şükrü Ersoy'un açıklamasının tamamı 👇👇👇

https://x.com/tgrthabertv/status/2000544095475748948?s=20

'Büyük İstanbul Depremi' iddiaları için Şükrü Ersoy'dan kritik açıklama: Yıkım büyük olur

RİSK VE KAÇINILMAZLIK

Araştırmalar, Marmara'nın kilitli orta segmentinde birikmiş enerjinin potansiyel olarak 7.0 ile 7.6 aralığında bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu büyüklükteki bir deprem, karaya en yakın fay hatlarında meydana gelmesi durumunda, PGA değerlerinde yüksek ivmelenmelere ve yüzey kırılmasına neden olabilir. Fayın geometrisi ve konumu nedeniyle, bu segmentin kırılması, İstanbul'un yoğun nüfuslu güney bölgelerinde sıvılaşma ve yapısal hasar riskini önemli ölçüde artırmaktadır.

'Büyük İstanbul Depremi' iddiaları için Şükrü Ersoy'dan kritik açıklama: Yıkım büyük olur
