Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi

15 Aralık Pazartesi günü Hatay, Gaziantep ve Adana'da sarsıntı hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından Hatay'da deprem mi oldu, son dakika sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşıldı.

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
12:31
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
12:31

'da mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinde Hatay'da hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Adana, ve çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Hatay'da deprem mi oldu, son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı.

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

tarafından açıklanan bilgilere göre Hatay'ın Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinliğinde yaşanan deprem saat 12.20 sıralarında oldu.

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 15 ARALIK?

Hatay'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'ten de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER 15 ARALIK

AFAD tarafından paylaşılan son depremler şöyle:

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi

tarafından paylaşılan son depremler şöyle:

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi
#deprem
#afad
#hatay
#kandilli rasathanesi
#gaziantep
#Aktüel
