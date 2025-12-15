Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika Adana, Gaziantep sarsıntı hissedildi

Hatay'da deprem mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinde Hatay'da hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Adana, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Hatay'da deprem mi oldu, son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Hatay'ın Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinliğinde yaşanan deprem saat 12.20 sıralarında oldu.

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 15 ARALIK?

Hatay'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'ten de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER 15 ARALIK

AFAD tarafından paylaşılan son depremler şöyle:

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler şöyle: