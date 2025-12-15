Menü Kapat
10°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Anlık rahatlamalar sizi cezbetmesin! Bel kütletmek kısmi felce neden olabilir

Kütletme, halk arasında genellikle boyun, bel veya parmakları çıtlatma olarak bilinen, eklemlerden ses çıkarmak için yapılan bir harekettir. Birçok kişi bu hareketin rahatlatıcı ve gevşetici bir etkisi olduğuna inanır. "Belimi kütleteyim, rahatlayayım" düşüncesi kalıcı hasarlara yol açabilir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cemali Şahin, fıtıklı belin bilinçsizce kütletilmesi ya da çekilmesi sonucu ani kol ve bacak felci gibi ağır tabloların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Anlık rahatlamalar sizi cezbetmesin! Bel kütletmek kısmi felce neden olabilir
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cemali Şahin, bel ve boyun fıtıklarının tedavisi ile yapılan bilim dışı uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bel fıtıklarında ameliyatlardan korkulmaması gerektiğini ifade ede Dr. Şahin, "En meşgul olduğumuz konulardan biri . Günlük ve iş hayatını olumsuz etkileyen hastalıkların başında geliyor. Bel ve boyunda ağrıyla başlayan, kol ve bacakta uyuşmaya sebep olan, ilerlediğinde güç kaybına sebep olan hem fiziksel hem de sosyal olarak ciddi anlamda olumsuz etkileri olan bir hastalık grubu. O nedenle gerektirir. Bel ve boyun fıtıklarında hemen demiyoruz. Güç kaybı yoksa fizik ve ilaç tedavisi ile başlıyoruz. Güç kaybı, kas erimesi, idrar kaçırma gibi belirtiler çıkarsa ameliyat düşünüyoruz. Ameliyattan çekinerek yaptırmamak, hastanın geri dönüşü olmayan güç kaybına yani kısmi felce neden olabilir. O nedenle ameliyat, halk arasında konuşulduğu kadar korkunç değil. Günümüzde kapalı cerrahi denilen ameliyat teknikleri gelişti. Riski az ve sonuçları da daha iyi yöntemler var" dedi.

Anlık rahatlamalar sizi cezbetmesin! Bel kütletmek kısmi felce neden olabilir

"BEL KÜTLETMEK KISMİ FELCE NEDEN OLABİLİR"

Halk arasında yaygın olan yanlış uygulamaların insan vücudunda büyük zarara neden olabileceğine değinen Opr. Dr. Cemali Şahin, "Bilimsel olan tedaviler dışında halk arasında uygulanan bilim dışı tedaviler de tercih edilebiliyor. Bilimsel olmayan masaj yaptırmak, bel çektirmek, sırtını, belini, boynunu kütletmek gibi durumlar gerçekten patlamış ya da sınıra gelmiş, sinire dayanmış fıtıklar varsa, bunlar son derece tehlikeli yöntemler. Bel çekmek, kütletmek oradaki sinir basısını çok daha kötü hale getirip, anlık kol ve bacak felcine neden olacak kadar riskli durumlardır. Bu bilim dışı uygulamalar ameliyattan çok daha risklidir. Onun için bilimin dışına çok çıkmamak lazım" diye konuştu.

Anlık rahatlamalar sizi cezbetmesin! Bel kütletmek kısmi felce neden olabilir

Ameliyat sonrası yapılması gerekenlerden de bahseden Şahin, şu uyarılarda bulundu:

"Bel ve boyun fıtıklarında ameliyat kararı sonrasında, mikrocerrahi yöntemle yapılan ameliyatlarda en fazla yarım saat süren bir operasyon gerçekleştiriliyor. Dikişsiz bir ameliyattır. Küçük bir yara olduğundan dışarıdan dikiş atmadan kalınıyor. Hastalar 1 gece yatış yapıyor. Bazen lokal, bazen de genel anestezi ile işlemler gerçekleştiriliyor. Hastayı ameliyatın akşamında yürütüp, ertesi gün de taburcu ediyoruz. Taburcu olduktan sonra en çok korkulan durum; ‘fiziksel kayıp olacak mı', ‘işimin başına dönebilecek miyim', ‘günlük yaşantım etkilenecek mi' gibi endişelerdir. Hastalar bizim önerilerimize uyarsa, hiçbir sıkıntı olmadan en fazla 1 aylık dinlenme ve yürüyüş döneminden sonra işinin başına dönebilir."

Anlık rahatlamalar sizi cezbetmesin! Bel kütletmek kısmi felce neden olabilir
