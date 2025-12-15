Türk askeri yine zirvede! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. 2025 yılı sona ererken, Global Firepower sitesi yaptığı açıklama ile dikkat çekti. En güçlü ordular sıralaması yapılırken, ülkelerin sahip olduğu aktif personel sayısı, hava ve deniz araçlarının envanteri, rezerv güçleri, teknolojik üstünlükleri ve savunma bütçeleri gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu. Tarihi boyunca pek çok savaş kazana Türk ordusu ise askeri gücü ile Avrupa devlerini geride bıraktı…