Türk askeri yine zirvede! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. 2025 yılı sona ererken, Global Firepower sitesi yaptığı açıklama ile dikkat çekti. En güçlü ordular sıralaması yapılırken, ülkelerin sahip olduğu aktif personel sayısı, hava ve deniz araçlarının envanteri, rezerv güçleri, teknolojik üstünlükleri ve savunma bütçeleri gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu. Tarihi boyunca pek çok savaş kazana Türk ordusu ise askeri gücü ile Avrupa devlerini geride bıraktı…
ABD merkezli Global Firepower (GFP) tarafından yayınlanan Dünyanın en güçlü orduları listesi hazırlanırken PowerIndex adı verilen bir puanlama sistemi kullanıldı. Buna göre Türkiye 53 kriter içerisinden 35’inde mükemmel performans sergileyerek tam puan aldı. Bu puanlar ise Türk ordusunu en iyiler listesinde üst sıralara yerleştirdi. İşte askeri gücüyle dosta güven düşmana korku salan Dünyanın en güçlü orduları listesi…