Türkiye gökyüzünü Çelik Kubbe ile koruyor! Hisar ve Korkut'un itici gücü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava savunma kabiliyetlerini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Modern hava savunma sistemleri; erken uyarı, algılama, takip ve imha yeteneklerini bünyesinde barındırırken, Konya’da konuşlu Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı da bu doğrultuda hava savunmada etkin bir rol üstleniyor.
Envanterinde bulunan Hisar-O, Hisar-A ve Korkut sistemleriyle hem askeri birliklerin hem de sivil yerleşimlerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan komutanlık, stratejik karar alma süreçlerinde caydırıcılık ve operasyonel esneklik sunuyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri ise Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığının envanterinde bulunan hava savunma sistemlerini yerinde görüntüledi.
Orta irtifa hava savunma füze sistemi atış kontrol merkezi, orta irtifa hava savunma radarı Kalkan, füze fırlatma sistemi, füze taşıma ve yükleme sistemi, elektro optik ve taktik datalink sistemleri ile destek araçlarından oluşan batarya seviyesinde bir hava savunma birliği olduğunu belirten Hisar Tabur Komutanı, "Bu unsurlar ile hedef tespit, takip sınıflandırma, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. Hisar-O orta irtifa hava savunma füze sistemi unsurları ile hava savunma görev planlaması, tanımlanmış hava resminin görüntülenmesi ve tehdit değerlendirmesi, uzak komuta, 60 kilometre mesafeden hedef tespit, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takip ve ateş yapabilme, dikey atış özelliği ile 360 derece çepeçevre tehdit imha kabiliyeti, aynı anda 60 hedefi gerçeğe yakın zamanlı olarak takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ile 18 hedefi imha edebilme, dost düşman tanıma, hava ve deniz kuvvetleri komuta kontrol unsurları ve dost müttefik ülke hava unsurları ile koordinasyon içerisinde görev yapabilme imkan kabiliyetine sahiptir" dedi.
Atış Kontrol Merkezi (AKM) hakkında bilgi veren AKM Komutanı, “Atış Kontrol Merkezinde görev planlaması yapılmakta, komuta kontrol yönetimi sağlanmakta, hava resmi izlenmekte, dost hava savunma sistem ve birliklerinin durumları takip edilmekte, tehdit değerlendirmesi, silah tahsis işlemleri ile atış komutlarının elektronik ortamda füze fırlatma sistemlerine aktarımı gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı. Hisar-O sistemi, hedefini 60 kilometre mesafeden tespit ederken, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takibi yaparak ateş altına alabiliyor.
Alçak irtifa otonom hava savunma füze sistemi, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş hava savunma füze sistemi olduğunu kaydeden Hisar-A’nın hakkında bilgi veren Takım Komutanı, "Füze fırlatma sistem aracı ile hedef tespit, takip, sınıflandırma teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin hava savunma kapasitesini güçlendiren personel, eğitimlerini Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezinde alıyor. Modern harp şartlarına uyumlu altyapısıyla dikkat çeken merkez, hava savunma alanında görev yapacak personelin profesyonel şekilde yetişmesini sağlayan en kapsamlı tesislerden biri konumunda.
Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kritik hava savunma sistemlerinden Korkut, Hisar-O, Hisar-A, Sungur ve Stinger için özel olarak hazırlanan birebir ölçekli eğitim simülasyon alanları bulunuyor. Bu alanlar, personelin gerçek muharebe senaryolarını güvenli bir eğitim ortamında deneyimlemesini mümkün kılıyor. Gerçeğe en yakın tehdit modelleriyle donatılmış eğitim altyapısı sayesinde personel; hedef tespiti, angajman süreçleri, koordinasyon, komuta-kontrol ve kriz yönetimi gibi konularda üst düzey yetkinlik kazanıyor. Böylece Türk hava sahasının güvenliğini emanet alacak olan Çelik Kubbe kahramanları, teknolojik imkânlarla desteklenen yoğun bir eğitim sürecinin ardından göreve hazır hale geliyor. Bu kapsamlı eğitim yaklaşımı, Türkiye’nin hava savunmasına hem profesyonel hem de yüksek reaksiyon kabiliyetine sahip personel kazandırmaya devam ediyor.