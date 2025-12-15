Türkiye gökyüzünü Çelik Kubbe ile koruyor! Hisar ve Korkut'un itici gücü

Orta irtifa hava savunma füze sistemi atış kontrol merkezi, orta irtifa hava savunma radarı Kalkan, füze fırlatma sistemi, füze taşıma ve yükleme sistemi, elektro optik ve taktik datalink sistemleri ile destek araçlarından oluşan batarya seviyesinde bir hava savunma birliği olduğunu belirten Hisar Tabur Komutanı, "Bu unsurlar ile hedef tespit, takip sınıflandırma, teşhis, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. Hisar-O orta irtifa hava savunma füze sistemi unsurları ile hava savunma görev planlaması, tanımlanmış hava resminin görüntülenmesi ve tehdit değerlendirmesi, uzak komuta, 60 kilometre mesafeden hedef tespit, 40 kilometre mesafeden otomatik hedef takip ve ateş yapabilme, dikey atış özelliği ile 360 derece çepeçevre tehdit imha kabiliyeti, aynı anda 60 hedefi gerçeğe yakın zamanlı olarak takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ile 18 hedefi imha edebilme, dost düşman tanıma, hava ve deniz kuvvetleri komuta kontrol unsurları ve dost müttefik ülke hava unsurları ile koordinasyon içerisinde görev yapabilme imkan kabiliyetine sahiptir" dedi.