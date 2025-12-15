Katil balinalar ve yunuslar ittifak kurdu: İlk kez avlarını paylaşıyorlar

Bilim dünyasını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, katil balinaların (orka) yunuslarla iş birliği yaparak somon avladığını ve elde ettikleri avı paylaştıklarını ilk kez gözlemledi.

Kanada'nın British Columbia kıyılarında yapılan gözlemlerde, iki türün birbirleriyle savaşmak veya kaçınmak yerine yiyecek bulmak adına ortak hareket ettikleri ortaya çıktı.

Normal şartlarda sürü üyeleriyle avlarını paylaştığı bilinen orkaların, başka bir deniz memelisi ile yiyecek paylaşımı yapması bilim insanlarını hayrete düşürdü.