Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman? 15 Aralık Ankara hava durumu

Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman gündem oldu. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ciddi oranda düşüş görülmeye başlandı. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışları başlarken vatandaşlar tarafından Ankara'nın durumu araştırılmaya başlandı. MGM tarafından Ankara 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Raporun paylaşılmasıyla birlikte bu hafta Ankara'ya kar yağacak mı belli oldu.

14.12.2025
14.12.2025
Havaların soğumasıyla birlikte 'ya yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ankara raporu Genel Müdürlüğü () tarafından paylaşıldı.

Hava durumu raporunun paylaşılmasıyla birlikte bu hafta Ankara'ya kar yağacak mı, yağmayacak mı belli oldu.

ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca havanın bulutlu, sisli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 16 Aralık 2025 Salı günü 0 dereceye kadar düşecek. Salı günü Ankara'nın yüksek kesimlerine karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da 2026 Ocak ayının ortasından itibaren kar yağışının görülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili net tarih ise henüz MGM tarafından paylaşılmadı.

BU HAFTA ANKARA'YA KAR BEKLENİYOR MU?

Bu hafta Ankara'da kar yağışının gerçekleşmesi beklenmiyor. Sadece 16 Aralık 2025 Salı günü Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun görüleceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca ise havanın bulutlu, sisli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU 15 ARALIK

15 Aralık 2025 Pazartesi günü Ankara'da hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında seyredecek. Gün içerisinde havanın bulutlu olması beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde ise hafif yağmurlu olacağı açıklandı.

