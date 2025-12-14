Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bilgilisini kamuoyuyla paylaştı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aradığımız 20, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu, Gürcistan (19), Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik. Son 2,5 yılda da, 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şahsı ülkemize geri getirdik. Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

