Trabzonspor Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 4 oyuncu yer almayacak

Trabzonspor - Beşiktaş maçında oynayamayacak olan futbolcular belli oldu. Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan kritik mücadeleye geri sayım başladı. Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat olduğu merak ediliyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Trabzonspor - Beşiktaş maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme, Rayyan Baniya ve Edin Visca'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmezken Savic ve Okay Yokuşlu'nun durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Diğer bgir taraftan Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı olan Wagner Pina ve sarı kart cezalısı Onuachu'da mücadelede oynamayacak.

Beşiktaş tarafında ise açıklanan kamp kadrosunda Rafa Silva ve Svensson'un yer almadığı görüldü. Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in ise sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da bugün oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal Toure, Abraham