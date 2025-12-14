Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 4 oyuncu yer almayacak

Trabzonspor - Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı ve sakat olduğu belli oldu. Dev mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak. Trabzon'da oynanacak olan karşılaşmada iki takımdan da yıldız isimler forma giyemeyecek. Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 4 oyuncu yer almayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 12:32

- maçında oynayamayacak olan futbolcular belli oldu. 'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan kritik mücadeleye geri sayım başladı. Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 4 oyuncu yer almayacak

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Trabzonspor - Beşiktaş maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme, Rayyan Baniya ve Edin Visca'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmezken Savic ve Okay Yokuşlu'nun durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Diğer bgir taraftan Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı olan Wagner Pina ve sarı kart cezalısı Onuachu'da mücadelede oynamayacak.

Beşiktaş tarafında ise açıklanan kamp kadrosunda Rafa Silva ve Svensson'un yer almadığı görüldü. Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in ise sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da bugün oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 4 oyuncu yer almayacak

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal Toure, Abraham

ETİKETLER
#beşiktaş
#trabzonspor
#süper lig
#sakatlık
#mac
#Cesali
#Eksikler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.