TÜYAP saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2025 TÜYAP Kitap Fuarı'nın ziyaret saatleri, giriş ücreti

TÜYAP Kitap Fuarı'nın saat kaçta açıldığı gündem oldu. Her yıl gerçekleştirilen TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu yıl 42'nci kez düzenleniyor. Bir hafta boyunca sürecek oaln TÜYAP Kitap Fuarı, 13 Aralık 2025 tarihinde başladı. Fuarın başlamasıyla birlikte kitapseverler tarafından TÜYAP saat kaçta kapandığı, ziyeret saatleri ve giriş ücreti araştırılmaya başlandı.

TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla gerçekleştirilen fuarın onur yazarı Murathan Mungan olarak belirlendi.

TÜYAP Kitap Fuarı'nın başlamasının ardından giriş ücreti gündem oldu. Vatandaşlar tarafından TÜYAP saat kaçta açılıyor, kapanıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

TÜYAP SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR 2025?

TÜYAP Kitap Fuarı 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün saat 10.00'da ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar hafta sonları saat 20.00'ye, hafta içi ise saat 19.00'da kapanacak.

21 Aralık 2025 Pazar günü ise diğer günlerden farklı olarak TÜYAP Kitap Fuarı 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

TÜYAP KİTAP FUARI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

TÜYAP Kitap Fuarı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre giriş biletleri 30 TL'den satılıyor. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engeliler ise fuara ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

TÜYAP Kitap Fuarı tarafından açıklanan bilgilere göre ziyaret saatleri şöyle:

  • Hafta İçi: 10.00 - 19.00
  • Hafta Sonu: 10.00 - 20.00
  • 21 Aralık: 10.00 -19.00

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BİTECEK?

TÜYAP Kitap Fuarı 9 gün boyunca kitapseverlere açık olacak. TÜYAP Kitap Fuarı 21 Aralık 2025 Pazar günü sona erecek.

