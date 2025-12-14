Lastiklerin rengi neden hep siyahtır hiç düşündünüz mü? Oysa kauçuğun doğal rengi süt beyazı...

Otomobilinize baktığınızda, metalik boyasından deri döşemesine kadar her şeyin bir tasarım harikası olduğunu görürsünüz. Ancak gözlerinizi aşağıya indirdiğinizde, istisnasız her araçta aynı mat, siyah ve sıkıcı lastiklerle karşılaşırsınız. Çocuk bisikletlerinden devasa kamyonlara, yarış arabalarından aile sedanlarına kadar lastiğin rengi asla değişmez. Oysa lastiğin ana ham maddesi olan doğal kauçuk, ağaçtan elde edildiğinde süt beyazı bir renge sahiptir ve ilk üretilen otomobil lastikleri de bu nedenle beyazdı. Peki, ne oldu da otomotiv endüstrisi bu beyazlıktan vazgeçip sonsuza kadar siyah rengi benimsedi? Cevap, sadece bir renk değişiminde değil, lastiğin dayanıklılığını, güvenliğini ve ömrünü belirleyen kimyasal bir devrimde saklı. Eğer lastiklerimiz doğal renginde, yani beyaz kalsaydı, muhtemelen her 5 bin kilometrede bir lastik değiştirmek zorunda kalırdık.