Hemcinslerini gözüne kestirdi! Kılıktan kılığa giren hırsız kameralara yakalandı

Esenyurt'ta kılıktan kılığa girerek hırsızlık yapan kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Müşteri kılığında gezdiği alışveriş merkezlerinde gözüne kestirdiği iki hemcinsinin, ceplerindeki telefonlarını çaldı. Kadın hırsız, bebekli bir hemcinsini hedef seçti. Kadının ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaşan hırsız, kurbanın cebindeki telefonu yavaşça çalarak oradan hızla uzaklaştı. Farklı bir gün yine AVM'ye gelen kadın hırsız, bu kez bir giyim mağazasındaki ürünleri inceleyen hemcinsine yöneldi. Kadının cebindeki telefonu çalan hırsız, oradan hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı. Soğukkanlı hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.