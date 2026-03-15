Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinin görüntüsü ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı! Karı koca ve 6 aylık bebekleri hayatını kaybetti: Yoldaki biberon yürek yaktı

HABERİN ÖZETİ Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı! Karı koca ve 6 aylık bebekleri hayatını kaybetti: Yoldaki biberon yürek yaktı Tatvan-Van karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Murat A. yönetimindeki tır ile Nazmi Atsız yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ve eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk M.S.A. ile tır sürücüsü Murat A. ve K.A ile M.A isimli şahıslar yaralandı. Cenazeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada yola savrulan bebek biberonu ve çocuğun scooteri yürek burktu.

Karayolun üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde Murat A. yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile tırda bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet va Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Karı kocanın cenazeleri bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 AYLIK BEBEK DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyin ise tedavisi hastanede devam ediyor.

YOLDA KALAN BİBERON YÜREK BURKTU

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A.'nın biberonu, oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A'nın scooteri ile kaza yapanların ayakkabıları yola savruldu. Yola saçılan biberon ile scooter yürekleri burktu.