Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Merzifon-Samsun karayolu Kayadüzü köyü civarında meydana gelen kazada, Ankara'dan Ordu yönüne giden Engin F.'nin sürücüsü olduğu Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Bursa'dan yola çıkıp Trabzon'a doğru giden Murat Ç'nin kullandığı tıra henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 44 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Çok sayıda acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği olay yerinde İlk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Kazayı anlatan tır sürücüsü Murat Ç., "Fren sesi bile duymadım. Yolumda giderken sağ sinyali verdim. Benzinliğe girecektim. Arkadan gelip vurdu" diye konuştu.