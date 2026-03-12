Alanya'da feci kaza can aldı! 1 ölü ve 1 yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tosmur Mahallesi sahil yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki motosiklet ile yabancı uyruklu H.B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehdi Akdağ yola savrularak yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehdi Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü H.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.