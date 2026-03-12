Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de iki aracın karıştığı feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki R.A. idaresindeki araç ile başka bir araç henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Feci kazada otomobil sürücüsü R.A. hayatını kaybederken 53 yaşındaki A.S. ve 42 yaşındaki V.Y. araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.