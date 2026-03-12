Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 20:21

Balıkesir'de iki aracın karıştığı feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki R.A. idaresindeki araç ile başka bir araç henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Feci kazada otomobil sürücüsü R.A. hayatını kaybederken 53 yaşındaki A.S. ve 42 yaşındaki V.Y. araç içerisinde sıkıştı.

, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaç reçeteleri sisteminde yeni düzenleme: SGK ile eczacılar anlaştı
Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı
ETİKETLER
#yaralılar
#Ölümcül Kaza
#Kafa Kafaya Çarpışma
#Balıkesir Trafik Kazası
#Savaştepe Yolu
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.