İlaç reçeteleri sisteminde yeni düzenleme: SGK ile eczacılar anlaştı

Eczanelerin satış hasılatı ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesi için SGK ve Türk Eczacıları Birliği masaya oturdu. Taraflar yeni protokolü imzalayarak eczacılık sektörünün ekonomik koşullarının güçlendirilmesi için adım attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Sosyal Güvenlik Kurumu () ve Türk Eczacıları Birliği () arasında sağlanan mutabakat sayesinde, satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini bildirdi.

REÇETE HİZMET BEDELLERİ İYİLEŞTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki merkez heyeti üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Teminine İlişkin Protokolü'nde değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve TEB arasında sağladığımız mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Toplum sağlığımızı koruyan kıymetli eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Ek protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci tarafından imzalandı.

