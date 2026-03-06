Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ekonomi
Avatar
Editor
 Editor | Bengü Sarıkuş

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar için çok kritik bir hatırlatma yayımladı. Acil hallerde başvurulan hastane ve sağlık kurumlarının, SGK ile anlaşmalı olması şartı aranmadan ücret talep edemeyeceği belirtildi.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 11:12

Sosyal Güvenlik Kurumu (), sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir hatırlatmada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, acil hallerde sağlık hizmeti sunan hastanelerin, SGK ile anlaşmalı olsun ya da olmasın, vatandaşlardan herhangi bir ek ücret talep edemeyeceği vurgulandı.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!

Acil durumlarda gidilen hastanede vatandaşların sıklıkla "SGK anlaşmamız yok" ya da "ÜCretli hizmet verebiliriz" cevaplarına yönelik bir açıklamada bulunan kurum, acil durumlarda tıbbi müdahalede şart aranmaması gerekliliğini vurguladı.

SUT KAPSAMINDA ÖDENİYOR

Acil durum hallerinde verilen hizmetlerin bedeli, kurum tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında ödeniyor. Yani vatandaştan ek bir ücret talep edilmemesi gerekiyor.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında hastaneye acil halde başvuran bir vatandaşın aldığı hizmetin faturası SGK'nın belirlediği tarifeye göre ödeniyor.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!

Uzmanlar, acil durum sonrası tedavi süreci devam ederken hayati tehlikenin geçtiği hallerden sonraki işlemlerin ücretlendirmeye tabi olabileceğini hatırlatıyor.

https://x.com/sgksosyalmedya/status/2029814239838564564

ETİKETLER
#sgk
#hastaneler
#Sağlık Uygulama Tebliği
#Ek Ücret
#Acil Sağlık Hizmetleri
#Ekonomi
