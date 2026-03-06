SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir hatırlatmada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, acil hallerde sağlık hizmeti sunan hastanelerin, SGK ile anlaşmalı olsun ya da olmasın, vatandaşlardan herhangi bir ek ücret talep edemeyeceği vurgulandı.

Acil durumlarda gidilen hastanede vatandaşların sıklıkla "SGK anlaşmamız yok" ya da "ÜCretli hizmet verebiliriz" cevaplarına yönelik bir açıklamada bulunan kurum, acil durumlarda tıbbi müdahalede şart aranmaması gerekliliğini vurguladı.

SUT KAPSAMINDA ÖDENİYOR

Acil durum hallerinde verilen hizmetlerin bedeli, kurum tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında ödeniyor. Yani vatandaştan ek bir ücret talep edilmemesi gerekiyor.

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında hastaneye acil halde başvuran bir vatandaşın aldığı hizmetin faturası SGK'nın belirlediği tarifeye göre ödeniyor.

Uzmanlar, acil durum sonrası tedavi süreci devam ederken hayati tehlikenin geçtiği hallerden sonraki işlemlerin ücretlendirmeye tabi olabileceğini hatırlatıyor.

