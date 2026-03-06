Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Yabancı kontrollü şirketlerin ciro payı yüzde 12,6 oldu

Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 ve 2024 yılında 11 bin 86 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023 yılında yüzde 12,9, 2024'te ise yüzde 12,6 oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: Yabancı kontrollü şirketlerin ciro payı yüzde 12,6 oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 ve 2024 yılında 11 bin 86 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023 yılında yüzde 12,9, 2024'te ise yüzde 12,6 oldu. Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanlar sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2023 yılında yüzde 5,2, 2024'te ise yüzde 5,1 oldu.

TÜİK açıkladı: Yabancı kontrollü şirketlerin ciro payı yüzde 12,6 oldu

EN YOĞUN GRUP TÜTÜN İMALATI

Tütün ürünleri imalatı, 2024 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 94,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,6 ile Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı oldu.

TÜİK açıkladı: Yabancı kontrollü şirketlerin ciro payı yüzde 12,6 oldu

CİROYA GÖRE EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKE ALMANYA OLDU

Yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimden bin 309 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. ABD kontrolündeki bin 10 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3 iken Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 8 bin dolar senaryosu! Dolar güçleniyor ama fırtına kapıda
Küresel piyasalar ABD'den gelecek kritik veriye odaklandı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.