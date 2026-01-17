D vitamini alıyorum ama yükselmiyor diyenler: Vücudunuzda o mineral eksikse içtiğiniz ilaç çöp oluyor

"KALSİYUM PARADOKSU" VE DAMAR KİREÇLENMESİ

Magnezyum eksikliğinde D vitamini kullanmanın çok daha tehlikeli bir sonucu vardır: Kalsiyumun yanlış adrese gitmesi. D vitamininin ana görevi, bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırmaktır. Ancak emilen bu kalsiyumun kemiklere mi yoksa damarlara mı gideceğine karar veren mekanizmada yine magnezyum (ve K2 vitamini) rol oynar.

Yeterli magnezyum yoksa, D vitamini sayesinde emilen kalsiyum, kemiklere gidip onları sertleştirmek yerine; böbreklerde taş yapar, damar çeperlerine yapışarak "damar sertliği" (ateroskleroz) oluşturur veya eklemlerde kireçlenmeye neden olur. Buna "Kalsiyum Paradoksu" denir. Magnezyum, kalsiyumu kanda çözünür halde tutarak doğru yere gitmesini sağlayan trafik polisidir.