Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Anamur-Ermenek yolunda Ormancık Mahallesi sınırları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Mustafa Ünal'ın kullandığı işçi servisi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkili birimlere bildirdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce aşağıya savrulan minibüste sürücüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga götürüldü.

Minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen orman fidanlığında çalışmaya gelen işçiler olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.