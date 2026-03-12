Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

Mersin'in ilçesinde korkunç bir yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Anamur-Ermenek yolunda Ormancık Mahallesi sınırları oldu.

Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Mustafa Ünal'ın kullandığı , seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkili birimlere bildirdi.

Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce aşağıya savrulan minibüste sürücüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Mersin'deki feci kazada can pazarı! İşçi servisi uçuruma yuvarlandı

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga götürüldü.

Minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen orman fidanlığında çalışmaya gelen işçiler olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#işçi servisi
#anamur
#Uçurum Kazası
#3. Sayfa
