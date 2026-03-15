SON DAKİKA!
Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; yurdun batısı ve kuzeyi haricindeki tüm bölgelerde hava yağışlı geçecek. Pazar günü 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerin bazılarında kuvvetli sağanak, bazılarında kar yağışı etkili olacak. Ayrıca bölgede toz taşınımı ve çığ tehlikesi de bulunuyor.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 08:45
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 09:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart 2026 tarihli raporunu yayımladı. Pazar günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE SAĞANAK BASTIRACAK

Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

19 İLDE SARI KODLU UYARI

pazar günü 19 il için sarı kodlu alarm verdi. Buna göre Adana, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Siirt, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman ve Kilis'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; Bingöl, Hakkari, Van, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İşte bölge bölge hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu , kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80, yer yer 90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun haric) ile Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmr ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

