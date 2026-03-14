Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İçişleri Bakanlığı 18 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İçişleri Bakanlığı, meteorolojik veriler ışığında yurdun çeşitli bölgelerinde beklenen olumsuz hava şartlarına dair kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. Özellikle kuvvetli kar yağışı ve rüzgarın beraberinde getirebileceği risklere karşı teyakkuzda olunması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 15:36

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaşarak tam 18 ilimizi etkisi altına alacak kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Cumartesi gecesinden itibaren başlayacak olan yağışların, pazar günü fırtınayla birleşerek hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yağışlar üç ana bölgede yoğunlaşacak:

  • Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
  • Doğu Anadolu (Kar ve Çığ Riski): Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ve Hakkari’de kuvvetli yağmurun yanı sıra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görülecek.
  • Akdeniz Hattı: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar kapıda.

HATAY İÇİN FIRTINA ALARMI!

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay ve çevresinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı hazırlıklı olunmalı.

BAKANLIKTAN HAYATİ UYARI: BU RİSKLERE KARŞI TEYAKKUZDA OLUN!

İçişleri Bakanlığı, özellikle pazar günü dışarı çıkacak veya uzun yola gidecek vatandaşları bekleyen tehlikeleri tek tek sıraladı. Yapılan açıklamada; ani sel ve su baskınlarından ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalara, heyelan ve toprak kayması riskinden yıldırım düşmesine kadar pek çok olumsuzluğa karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yüksek kesimlerde görülecek buzlanma ve don olayları ile eğimli bölgelerdeki çığ tehlikesi hayati risk taşırken, şiddetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması gibi kazalara karşı da azami dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.