İçişleri Bakanlığı 18 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaşarak tam 18 ilimizi etkisi altına alacak kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Cumartesi gecesinden itibaren başlayacak olan yağışların, pazar günü fırtınayla birleşerek hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yağışlar üç ana bölgede yoğunlaşacak:
Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay ve çevresinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı hazırlıklı olunmalı.
İçişleri Bakanlığı, özellikle pazar günü dışarı çıkacak veya uzun yola gidecek vatandaşları bekleyen tehlikeleri tek tek sıraladı. Yapılan açıklamada; ani sel ve su baskınlarından ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalara, heyelan ve toprak kayması riskinden yıldırım düşmesine kadar pek çok olumsuzluğa karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yüksek kesimlerde görülecek buzlanma ve don olayları ile eğimli bölgelerdeki çığ tehlikesi hayati risk taşırken, şiddetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması gibi kazalara karşı da azami dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.