Halk otobüsü otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı: İşte kaza anı

Samsun İlkadım ilçesinde bir kavşakta gerçekleşen kazada Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi ile halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.