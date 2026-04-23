Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Batman'da korkutan kaza

Batman’da 14 yaşındaki Y.G. bisikletiyle seyir halindeyken, 29 yaşındaki M.T.’nin kullandığı otomobilin çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek aracın altında kalan çocuk arabayla birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Özetle