Gram altın için '723 TL' uyarısı! Dev banka altın için yeni rakam verdi

Küresel yatırım devi Morgan Stanley, ons altın için 2026 yılı öngörüsünü güncelleyerek 5 bin 700 dolarlık dev hedefinden geri adım attı. Son haftalardaki sert satış baskısı sonrası gelen bu revizyona rağmen banka, altının mevcut seviyelerinden hala "yukarı yönlü" bir potansiyel taşıdığını vurguladı.
Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara düşürdü.
Bu şu anki dolar kuruyla yaklaşık 22.500 TL'ye tekabül ediyor. Ons altının 31,10 gram olduğu hesaba katıldığında doların 45 TL olduğu düzlemde gram altına yansıması 723 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
Son altı haftada yaşanan sert satış dalgası, bu kararın arkasındaki en önemli neden olarak öne çıktı. Altın fiyatları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine çekildi. (23 Nisan 10.08 itibarıyla 4.712 dolar)
ALTIN YİNE DE YÜKSELECEK
Her ne kadar hedef aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut fiyat seviyelerine göre altının hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti.
Bankaya göre merkez bankalarının talebi, küresel para birimlerinde değer kaybı endişeleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç ana faktör belirleyici oldu. Bunlar; merkez bankalarının altın alımlarının yavaşlaması, ETF’lerden güçlü para çıkışı yaşanması, teknik seviyelerin kırılmasıyla satışların hızlanması olarak sıralandı.
Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir ayda 52 ton altın satması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Altındaki zayıflamaya karşın küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkarak yeni zirveler gördü. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.
Analistlere göre altının yönünü belirleyecek en kritik gelişmeler ABD’den gelecek veriler olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam rakamları ile Fed’in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.