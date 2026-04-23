Motosikleti yatarak kullanan sürücü saniye saniye kaydedildi!

Elazığ'da bir sürücü Malatya Caddesi'nde, motosikletin üzerine uzanarak aracı sürdü. O anlar ise bir telefonun kamerasına yansıdı.

HABERİN ÖZETİ Motosikleti yatarak kullanan sürücü saniye saniye kaydedildi! Elazığ'da Malatya Caddesi üzerinde bir sürücü, motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli bir şekilde araç kullandı. Sürücü, kask dahil hiçbir önlem almadı. Olay, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs motosikleti üzerine uzanarak sürdü. Kask dahil hiçbir önlem almayan sürücü, yaptığı davranışla da adete canını hiçe saydı. Bir süre motosikletin üzerine uzanarak giden sürücü, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.