Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kayahan'ın mirasında sahte imza skandalı! Kızı suç duyurusunda bulundu: Şoke eden kriminal raporu

Usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasının imzası taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin İpek Açar'a devredildiğini iddia etti. Beste Açar'ın suç duyurusunda bulunmasıyla kriminal tetkikat bürosunda yapılan incelemede belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı kanaatine varıldı.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 15:22

3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden ’ın ölümünün ardından sular bir türlü durulmuyor. Kayahan'ın kızı Beste Açar, Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulundu. Beste Açar, babasının imzası taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin İpek Açar'a devredildiğini iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Kriminal tetkikat bürosunda yapılan inceleme sonuçları ise şaşkına çevirdi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının imzası taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin İpek Açar'a devredildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Beste Açar, babasının imzası taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin İpek Açar'a devredildiğini iddia etti.
Kriminal tetkikat bürosunda yapılan incelemede, devir sözleşmesindeki imzaların Kayahan Açar'ın el ürünü olmadığı, taklit edildiği kanaatine varıldı.
Beste Açar, babasının vefatından kısa bir süre sonra MESAM'dan gelen bir yazıyla bu devirden haberdar olduğunu belirtti.
Avukat Onur Yağışan, MESAM'da bu evrakların aslının bulunmadığını ve noterden düzenlenmesi gereken bir evrakın fotokopisinin alındığını belirtti.
Suç duyurusunda, şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanması gerektiği ve MESAM personelleri hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.
"TUTUKLAMA TEDBİRİ UYGULANMASI GEREKMEKTE"

Avukatı Onur Yağışan aracılığıyla savcılığa iletilen suç duyurusu dilekçesinde, "Öncelikle müvekkilin babası adına sahte imzalarla düzenlenen bu devir sözleşmesinin aslının Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Kurumunda olmadığından usule ve yasaya açıkça aykırı olan ve yok hükmünde olması gereken bu devir sözleşmesinin hukuken de yokluk hükmü kazanılması için MESAM'a gerekli işlemlerin başlatılması için birlikte hukuki olarak usule ve yasaya göre yokluk olan bu sözleşmeye işlem yapan memur ve personeller hakkında ivedilikle yasal soruşturmanın başlatılması ve suçu işleyen, ortak olan MESAM personelleri hakkında kamu davası açılması gerekmektedir. Her türlü şüpheden uzak, somut delil olarak sunulan kriminal bilirkişi raporlarında, devir sözleşmesi imzalarının sahte olduğu hususu sübuta ermiştir. Şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanması gerekmektedir. Şüpheli İpek Açar'ın çok yakın tarihli sosyal medya paylaşımında, yurt dışına gideceği hususunu da bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYAHAN'IN EL YAZISI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Özel bir kriminal tetkikat bürosunda belge inceleme uzmanı tarafından yapılan mühür ve imza incelemesinde, "İpek Açar ve Kayahan Açar adlarına atılı birer adet imzaları taşıyan "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı belge fotokopisi üzerinde yer alan Kayahan Açar adına atılı imzanın, mukayese esas olarak tarafıma verilen belgelerdeki örnek imzalara kıyasen, imzaların Kayahan Açar el ürünü olmayıp, şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle takliden husul haline getirilen bir imza olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır" denildi.

"ÇOK AMATÖRCE, HİÇ KİMSEYE YAKIŞMAYAN BİR ŞEY"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayahan Açar'ın kızı Beste Açar, "Aslında uzun zamandır gündemde olan, benim de sıklıkla ifade etmeye çalıştığım ancak süreç biraz yavaş ilerlediği için ben de Türkiye'de değil ve başka bir ülkede yaşadığım için döndüm ve avukatımla beraber hızlandırarak bu işi, olması gereken olacak diye düşünüyorum. Babamın vefatından sonra, bilirsiniz ki sanatçıların bağlı oldukları belli meslek birlikleri vardır. Eğer bir besteci ve söz yazarıysanız iki tane vardır, birini seçersiniz. Babamın seçmiş olduğu MESAM'a çok destekte bulundu. Babamın eserleri MESAM'da kayıtlıydı. Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından bir yazı geldi. Avukatım mahkeme aracılığıyla talep ettiği için geldi. Bununla ilgili bana hiç bir bilgi verilmemişti. Böyle gizli saklı şeylerin olduğunu seziyordum. Yazıda şöyle bir şey yazıyordu. '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babam, hayatında yazdığı o herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların ona ait olmadığı raporumuz da var. Babama ait olmadığına dair" şeklinde konuştu.

‘KAYAHAN'IN ELİNDEN DEĞİLDİR' RAPORU

Beste Açar, açıklamalarının devamında bu işin bir çete olayı olduğunu öne sürerek, "Her kim ve kimler buna suç ortaklığı yapmışsa, o zamanın MESAM Yönetim Kurulu Başkanı, yardımcısı, üyeleri. Ben bunun bir grup işi olduğunu düşünüyorum. Bir çete işi. Ben babamın acısıyla ve o dönem 5 kişi daha öldü hayatımda. Babamın ailesi teker teker gitti. Önce babaannem, bir ay sonra babam, bir ay sonra dedem, arada halam, sonra dayım derken, ben onların acısıyla mücadele edip kendi içimde bunları hazmetmeye çalışırken onların hedefleri ve amaçları ne yazık ki bambaşka yerlerdeymiş. Rapor elimizde. İmzalar incelendi. ‘Kayahan'ın elinden değildir' raporu var. İsmini söylemek artık asla istemiyorum, ağzıma almayacağım. Önce herkesi Allah'a havale ettim, sonra Türk mahkemelerine, savcılarına, hakimlerine ve avukatıma güvenim sonsuz" diye konuştu.

"TAKLİT USULÜYLE ATILMIŞ BİR İMZA OLDUĞU AÇIK VE NETTİR"

Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan ise dava sürecine ilişkin, "Burada Merhum Kayahan Açar'ın imzası taklit edilerek bestelerinin büyük bir çoğunluğunun ücreti yasal mirasçılarının üzerine geçmiştir. Biz burada bilirkişi raporunda belge incelemesi yaptırdık uzmanından, Kriminal Polis Laboratuvarı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Burada çok net bir şekilde imzaların Kayahan Açar, el ürünü olmayıp şahsın gerçek imzalarına benzetilme gayretiyle taklit usulüyle atılmış bir imza olduğu açık ve nettir. Rapor burada Kayan Açar'ın imzaları burada, evrakları burada. Ayrıca işin ilginç taraflardan birincisi şu. MESAM'da bulunan bu evrakların aslı yok. MESAM gibi bir kurum nasıl olur da noterden düzenlenmesi gereken bir evrakı almaz? Nasıl olur da hem noterden düzenlenmeyen hem de böyle sahte olan bir evrakın fotokopisini alır, aslını değil fotokopisini alır?" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
15 yaş altı sosyal medya kısıtlaması için uzmanlardan kritik uyarı: "Sadece yasaklamak yetmez"
Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek
Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Instagram 23 Nisan hata raporu
Güney Kutbu’na giden en genç Türk oldu! 7 yaşındaki Pars, özel izinle Antarktika’da 14 gün yaşadı
