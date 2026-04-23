Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

15 yaş altı sosyal medya kısıtlaması için uzmanlardan kritik uyarı: "Sadece yasaklamak yetmez"

TBMM tarafından kabul edilen yasa tasarısıyla birlikte 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına erişimine birtakım kısıtlamalar getirildi. Alanında uzman isimler, söz konusu adımın çocukların dijital dünyadaki güvenliğini tesis etmek adına son derece kritik bir hamle olduğunu belirtiyor.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 14:29
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 14:34

15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarındaki varlığına yönelik yeni kuralları barındıran kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda onaylanarak resmiyet kazandı. İlgili düzenleme uzmanlar tarafından değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ

15 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarındaki varlığına yönelik yeni kuralları barındıran kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda onaylanarak yasalaştı.
Sosyal ağ sağlayıcıları, yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alarak, 15 yaş altı çocuklara hizmet veremeyecek ve ebeveyn kontrol araçları sunacak.
Oyun platformları da benzer şekilde ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.
Uzmanlar, çocukların dijital ortamda güvenli şekilde yetişmesine yönelik düzenlemenin önemine dikkati çekti.
Düzenlemenin, çocukların duygusal düzenleme, dürtü kontrolü ve kimlik gelişimi açısından henüz olgunlaşma sürecinde olan 15 yaş altı çocukları koruyucu bir sınır oluşturması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.
Uzmanlar, düzenlemenin tek başına çözüm olmayacağını, ailelere destekleyici politikalar, okullarda psikososyal programlar ve çocuklara güvenli dijital alanlar eşlik etmesi gerektiğini vurguladı.
15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARI HİZMET VERMEYECEK

Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları, yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alarak, 15 yaş altı çocuklara hizmet veremeyecek ve ebeveyn kontrol araçları sunacak. Oyun platformları da benzer şekilde ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde uzmanlar, çocukların dijital ortamda güvenli şekilde yetişmesine yönelik düzenlemenin önemine dikkati çekti.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, sosyal medyanın artık sadece eğlence ya da haber aracı olmaktan çıktığını belirtti.

UZMANLAR DÜZENLEMELERİ OLUMLU BULDU

Kamer, dünyada çocukların dijital ortamlardaki zararlı içeriklerden korunmasına yönelik düzenlemelerin giderek yaygınlaştığını belirterek birçok ülkenin bu kapsamda farklı yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlattı. Kamer, "Tüm dünya artık çocukların dijital ortamlardaki bu zararlı etkilerden arındırılması için bir regülasyon yapma ihtiyacı hissetti. Bu kapsamda da her ülke kendine göre bir düzenleme getiriyor." ifadelerini kullandı.

VERİ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE CEVAP GELDİ

Bu noktada kişisel verilerin korunmasına ilişkin "Kimlik doğrulama sistemleri veri güvenliği açısından sorun oluşturur mu?" sorusunun gündeme geldiğini dile getiren Kamer, şunları kaydetti:

"Kimlik doğrulama sistemlerinde kişisel verilerin platforma verilmeden, sadece doğrulama ekranı açılarak işlem yapılabilen bir çok uygulama var. Yani tüm bilgilerinizi vermiyorsunuz. Sadece yaş bilginizi vermiş oluyorsunuz. Bu özgürleşmeye bir müdahale değil, özgürlüğün kısıtlanması olarak değerlendirilmemeli. Ya da birilerini korumak, kollamak, birilerine yapılan itibar suikastını engellemek için gerçekleştirilmiyor. Geleceğimiz olan çocukların daha bilinçli, güvenli, temiz bir toplumda yetişmeleri, dijitalleşmeyi doğru bir şekilde öğrenmeleri ve kullanmaları adına yapılan çok olumlu bir regülasyon. Geç bile kalındı ama hayata geçirilmesi ve tüm bakanlıkların buna destek vermesi çok anlamlı. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirir."

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Burak Açıkel de 15 yaş altı çocukların duygusal düzenleme, dürtü kontrolü ve kimlik gelişimi açısından henüz olgunlaşma sürecinde olduğunu ifade etti.

"TEK BAŞINA ÇÖZÜM SAĞLAMAYABİLİR"

Açıkel, bu nedenle söz konusu yaş grubuna yönelik düzenlemenin, çocukların gelişimsel olarak daha hazır oldukları bir yaşa kadar koruyucu sınır oluşturması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Düzenlemenin çocukların ruh sağlığının korunması adına önemli bir fırsat sunduğunu ancak tek başına çözüm olmadığını vurgulayan Açıkel, "Eğer bu adım, ailelere destekleyici politikalar, okullarda psikososyal programlar ve çocuklara güvenli dijital alanlar eşlik etmeden uygulanırsa, sorunu yalnızca görünmez kılabilir. Ama doğru uygulanırsa çocukların daha sağlıklı bir dijital başlangıç yapmalarına ciddi katkı sağlayabilir. Sosyal medya kullanımının oluşturduğu riskler ancak bütüncül, koruyucu bir ruh sağlığı bakışı, risk analizi ile önlenebilir. Dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ise bu hususta önemli bir aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci ise araştırmaların sosyal medya kullanımının hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

EBEVEYNLERE VE OKULLARA İŞ DÜŞÜYOR

Çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımında en dikkat edilmesi gereken konunun problemli kullanım olduğunun altını çizen Semerci, bunun fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini aktardı.

Semerci, "Sosyal medya kısıtlamasının tek başına bir çözüm olmayacağı ve çok yönlü bir yaklaşımın gerekli olduğu" görüşünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Aile ve okula da iş düşmektedir. Aile sadece kontrol etmek değil, açıklamasını da yaparak birlikte kurallar oluşturmalıdır. Yani yaşa uygun ebeveyn aracılığı önemlidir. Bunun erken yaşlarda problemli kullanım başlangıcını azaltabildiğine dair bulgular bulunmaktadır. Okul ise doğru telefon politikaları, duygu düzenleme, dijital sağlık okuryazarlığı ve siber zorbalık eğitimleri ile çocuk ve gençleri bilinçlendirebilir. Bu şekilde bir yaklaşımla gençleri koruyucu politikalar üretmek, tamamen yasaklamaktan uzun vadeli olarak daha faydalı olabilir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı mı geldi? 5 soruda TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler
Apple, FBI'ın bildirimlere erişmesine yol açan açığı iOS 26.4.2 ile kapattı
ETİKETLER
#Dijital Güvenlik
#sosyal medya düzenlemesi
#Ebeveyn Kontrolu
#Çocuk Sosyal Medya Yasası
#15 Yaş Altı Sosyal Medya
#Teknoloji
