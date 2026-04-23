Apple, FBI'ın bildirimlere erişmesine yol açan açığı iOS 26.4.2 ile kapattı

iPhone'lardaki silinen bildirim verilerinin cihazların yerel depolama alanında okunabilir durumda kalmasına yol açan kritik güvenlik zafiyeti nihayet giderildi.

Apple, FBI'ın iPhone veya iPad cihazlarındaki silinmiş anlık bildirimleri görmesine olanak tanıyan veri tabanı açığını onaran 26.4.2 güncellemesini yayınladı. İşte tüm detaylar…

Apple, FBI'ın silinmiş anlık bildirimlere erişimini engelleyen bir güvenlik açığını onaran iOS 26.4.2 güncellemesini yayınladı.
Teknoloji devi, mahkeme kararı olmadan bildirim verilerine erişilmesini sağlayan sistemdeki bir açığı kapattı.
FBI, özel bir araçla iPhone'lardaki silinmiş Signal bildirimlerine erişebiliyordu.
Signal CEO'su, silinen mesajlara ait bildirimlerin işletim sistemi veri tabanında kalmaması gerektiğini belirtti.
iOS 26.4.2, silinmek üzere işaretlenen bildirimlerin cihazda beklenmedik şekilde tutulması sorununu 'geliştirilmiş veri gizleme' ile çözüyor.
Güncelleme, iPhone 11 ve sonrası ile iPad'in güncel modelleri için indirilebilir.
Uzmanlar, güncellemeyle silinen bildirimlere erişim engellense de anlık bildirim içeriklerini baştan sınırlamanın faydalı olacağını belirtiyor.
Electronic Frontier Foundation (EFF) verilerine göre teknoloji devi, 2023 yılından itibaren bildirim verilerini paylaşmak için mahkeme kararı talep etmesine rağmen, sistemdeki açık sayesinde FBI gibi kurumlar verileri yasal yollara başvurmadan elde edebiliyordu.

FBI'IN SİLİNMİŞ SİGNAL MESAJLARINI OKUDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

FBI'ın iPhone'lardaki açığını ne şekilde kullandığı ilk olarak 404 Media'nın haberiyle gündeme geldi. İlgili rapora göre, yetkililer özel bir araç kullanarak iPhone üzerinde depolanan silinmiş Signal bildirimlerine rahatça erişim sağlayabiliyordu.

Yaşananların ardından Bluesky üzerinden açıklama yapan Signal CEO'su Meredith Whitaker, silinen mesajlara ait bildirimlerin hiçbir işletim sistemi veri tabanında kalmaması gerektiğini belirterek şirketten sorunu çözmesini istemişti. Whitaker, tüm kullanıcıları uygulama ayarlarını değiştirerek gönderici adının veya mesaj içeriğinin ekranda görünmesini engellemeye çağırdı.

APPLE'DAN CİHAZLARA "GELİŞTİRİLMİŞ VERİ GİZLEME" ÖZELLİĞİ

Apple'ın resmi sürüm notlarına göre iOS 26.4.2, silinmek üzere işaretlenen bildirimlerin cihazda beklenmedik şekilde tutulması sorununu "geliştirilmiş veri gizleme" yöntemiyle ortadan kaldırıyor. Şirket, yeni yazılımın iPhone 11 ve sonrası ile iPad Pro, iPad Air ve iPad mini serisinin güncel modelleri için indirilebilir olduğunu duyurdu.

EFF, kullanıcı bildirimlerinin şirket sunucularında yönlendirilirken bulutta ve verilerin alındığı telefonun yerel depolama alanında olmak üzere en az iki noktada savunmasız olduğunu özellikle vurguluyor. Uzmanlar, güncellemeyle beraber silinen bildirimler erişilemez hale gelse de ekranlara düşen anlık bildirim içeriklerini baştan sınırlandırmanın faydalı olacağını belirtiyor.

