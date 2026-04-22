Teknoloji
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un alacağı dudak uçuklatan maaş gündem oldu

Apple, 1 Eylül itibarıyla Tim Cook'un CEO'luk görevini John Ternus'a devredeceğini resmen açıkladı. Yönetimdeki değişimin yanı sıra liderlerin gelirleri de dikkat çekti. Yeni Apple CEO'su John Ternus ne kadar maaş alacak?

'da 2011 yılından beri devam eden dönemi sona eriyor. 1 Eylül itibarıyla teknoloji devinin yeni CEO'su John Ternus olacak. Şirket tarafından paylaşılan basın bültenine göre, yönetim kurulu cuma günü atamayı onayladı. Karar doğrultusunda John Ternus, firmanın 8'inci CEO'su olarak yönetim kuruluna katılacak.

Apple'da Tim Cook dönemi sona ererken, 1 Eylül itibarıyla yeni CEO John Ternus olacak ve maaşı belli oldu.
Tim Cook, 2011'den beri Apple CEO'su olarak görev yapmaktaydı.
Yeni CEO John Ternus, cuma günü yönetim kurulu tarafından onaylandı.
Tim Cook, yaz dönemi boyunca geçiş sürecini yönetecek.
John Ternus'un yıllık ortalama 25-27 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.
Yeni Apple CEO'su John Ternus'un beklenen yıllık geliri şu şekilde sıralanıyor: Maaş 3 milyon dolar, hisse senedi ödülleri 55-60 milyon dolar, performansa dayalı bonuslar 10-12 milyon dolar, ek yan haklar 1-2 milyon dolar.
Tim Cook ise yaz dönemi boyunca geçiş sürecini yönetmek üzere görevine devam edecek. Öte yandan yeni Apple CEO'su John Ternus'un beklenen maaşı belli oldu.

YENİ APPLE CEO'SU JOHN TERNUS NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Apple'ın şirket beyannamesine göre Tim Cook, 2025 mali yılında 74,3 milyon dolar kazanç sağladı. Belirtilen meblağ, 2024'teki 74,6 milyon dolara kıyasla hafif bir düşüşe işaret etse de 2023'teki 63,2 milyon dolarlık gelirin oldukça üzerinde yer alıyor.

Şirket raporlarında, gelirin 57,5 milyon dolarlık en büyük kısmının hisse senedi ödüllerinden geldiği görülüyor. CNBC'nin haberine göre Cook, 2016'dan beri değişmeyen 3 milyon dolarlık taban maaşın yanı sıra performansa dayalı 12 milyon dolar nakit teşvik aldı. Geri kalan tutar ise güvenlik masrafları, özel uçak seyahatleri ve emeklilik planı katkı paylarını içeriyor.

Forbes verileri ise ünlü yöneticinin kişisel servetinin Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Halihazırda donanım şefi olan John Ternus'un yıllık ortalama 25 ila 27 milyon dolar bandında kazandığı tahmin ediliyor. 1 Eylül'de Apple yeni CEO'su olacak Ternus'un beklenen geliri ise şu şekilde sıralanıyor:

KalemTutar
Maaş3 milyon dolar
Hisse senedi ödülleri55-60 milyon dolar
Performansa dayalı bonuslar10-12 milyon dolar
Ek yan haklar1-2 milyon dolar
