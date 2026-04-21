Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple yeni CEO'su John Ternus kimdir? Eylül ayında göreve başlıyor

Teknoloji devi Apple'da liderlik değişimi yaşandı. Şirketin tecrübeli ismi John Ternus, eylül ayından itibaren yeni Apple CEO'su olarak dümenin başına geçecek. Mevcut CEO Tim Cook'un yeni görevi de belli oldu.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:32
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:35

, mevcut CEO 'un yerine uzun süredir şirkette yöneticilik yapan John Ternus'un geçeceğini resmen duyurdu. Liderlik değişimi 1 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Tim Cook ise yıl sonuna doğru yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.

Tim Cook döneminde Apple yıllık kârı 100 milyar doları aşan bir şirket haline geldi ve özellikle Çin'deki yoğun talebin etkisiyle iPhone gelirlerinde rekor kırdı. Peki yeni Apple CEO'su John Ternus kimdir? İşte detaylar...

YENİ APPLE CEO'SU JOHN TERNUS KİMDİR?

Apple'a 2001 yılında katılan John Ternus, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı pozisyonuna yükseldi. 2021 yılından itibaren donanım bölümünün başına geçen başarılı mühendis, markanın fiziksel bileşenlerinden sorumlu kilit isim haline geldi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Ternus'un en büyük başarıları arasında, 2020 yılında Intel işlemcilerin bırakılarak Mac bilgisayarlarda Apple'ın kendi Silicon çiplerine geçilmesi süreci yer alıyor. Ternus yönetimindeki donanım birimi aynı zamanda Apple Watch ve AirPods serisi gibi şirkete devasa gelir sağlayan ürünlerin çıkışına imza attı.

Ancak Vision Pro başlığının beklenen ivmeyi yakalayamadığı değerlendiriliyor. Apple, Vision Pro'yu "Fiziksel dünyayla dijital içeriği birleştiren uzamsal bilgisayar" olarak 5 Haziran 2023 tarihinde tanıtmıştı. Vision Pro şu anda yalnızca belirli ülkelerde satılıyor. Türkiye ise listede yok.

TIM COOK'TAN HALEFİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yaz sonuna kadar yöneticilik koltuğunda oturmaya devam edecek olan Tim Cook, liderlik geçişini bizzat yönetecek. Yeni CEO hakkında övgüyle bahseden Cook, Ternus'un "bir mühendis zihnine, bir yenilikçi ruhuna ve dürüstlükle liderlik edecek bir kalbe" sahip olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yayınlanan basın bülteninde duygularını paylaşan John Ternus, Apple'ın misyonunu ileriye taşıma fırsatı yakaladığı için büyük bir minnet duyduğunu ifade etti. Neredeyse tüm kariyerini aynı çatı altında geçirdiğini vurgulayan yönetici, Steve Jobs ile çalışma şansı bulduğunu ve Tim Cook'un kendisine akıl hocalığı yaptığını sözlerine ekledi.

JOHN TERNUS APPLE CEO'SU OLARAK NE YAPACAK?

Yeni dönemde John Ternus, Silikon Vadisi'ndeki rakiplerinin yapay zeka alanındaki hamlelerine karşılık verme baskısıyla yüzleşecek. Şirket, tüketici donanımında lider konumda olmasına rağmen yapay zeka yarışında geride kaldığı yönünde eleştiriler alıyor. Yeniden yapılandırılacak Siri sanal asistanı ve markaya ait özel bir yapay zekası sunma hedefi, yeni yöneticinin öncelikli görevleri arasında bulunuyor.

New York Times'ın ocak ayında aktardığına göre, 1998'de şirkete katılan ve 2011'de CEO koltuğunu devralan Tim Cook, neredeyse bir yıldır kendi halefini belirlemek üzerine planlamalar yapıyordu. İlgili raporda Ternus'un koltuk için en güçlü aday olduğu da önceden vurgulanmıştı.

Yeni CEO'nun boşaltacağı donanım birimi başkanlığı pozisyonuna ise halihazırda şirketin donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Johny Srouji'nin geçeceği açıklandı. Pennsylvania Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ternus, üniversite yıllarında yüzme takımında da çeşitli başarılar elde etmişti. Mezuniyetinin ardından 1997'de sanal gerçeklik girişimi Virtual Research Systems'ta kısa süreli bir deneyim yaşamıştı.

