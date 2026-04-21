Teknoloji
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Apple'da bayrak değişimi: Tim Cook görevini devrediyor

Dünyaca ünlü ABD'li teknoloji firması Apple'ın CEO'su Tim Cook görevini devrediyor. Eylül ayında CEO'luktan ayrılacak olan Cook'un yönetim kurulu başkanı olacağı öğrenilirken, yerine geçecek isim de belli oldu.

Apple'da bayrak değişimi: Tim Cook görevini devrediyor
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 02:51
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 02:57

Teknoloji devi 'da bayrak değişimi yaşanacak. Apple 'su bu yıl görevinden ayrılacak. Apple'ın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Apple'da bayrak değişimi: Tim Cook görevini devrediyor

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Apple'da Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla görevini Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'a devredecek ve yönetim kurulu başkanı olacak.
Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO'luk görevinden ayrılacak ve yönetim kurulu başkanı olacak.
John Ternus, Tim Cook'un yerine CEO olarak atanacak.
Bu geçişin uzun süredir planlandığı belirtildi.
Tim Cook, 1998'de şirkete katıldı ve 2011'de CEO oldu.
John Ternus, 2001'de Apple'a katıldı ve şirketin birçok ürününün geliştirilmesinde rol oynadı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

TIM COOK YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLACAK

Açıklamada, 1 Eylül 2026 itibarıyla Tim Cook'un yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılacağı ve yönetim kurulu başkanı olacağı duyuruldu.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Tim Cook'un yerine Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un CEO'luk görevine getirileceği ifade edildi.

Bu geçişin uzun süredir planlandığı aktarılan açıklamada, Cook'un bu süreçte dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olacağı belirtildi.

Cook'un 1998'de şirkete katıldığı, 2011'de CEO olduğu ve görev süresi boyunca yeni ürün kategorilerinin yanı sıra şirketin sağladığı birçok hizmetin hayata geçirilmesini denetlediği aktarıldı.

Açıklamada, Ternus'un 2001'de Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldığı, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olduğu ve 2021'de üst yönetim ekibine girdiği, şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadığı aktarıldı.

