Teknoloji devi Apple'da bayrak değişimi yaşanacak. Apple CEO'su Tim Cook bu yıl görevinden ayrılacak. Apple'ın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Apple'da bayrak değişimi: Tim Cook görevini devrediyor Apple'da Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla görevini Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'a devredecek ve yönetim kurulu başkanı olacak. Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO'luk görevinden ayrılacak ve yönetim kurulu başkanı olacak. John Ternus, Tim Cook'un yerine CEO olarak atanacak. Bu geçişin uzun süredir planlandığı belirtildi. Tim Cook, 1998'de şirkete katıldı ve 2011'de CEO oldu. John Ternus, 2001'de Apple'a katıldı ve şirketin birçok ürününün geliştirilmesinde rol oynadı.

TIM COOK YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLACAK

Açıklamada, 1 Eylül 2026 itibarıyla Tim Cook'un yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılacağı ve yönetim kurulu başkanı olacağı duyuruldu.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Tim Cook'un yerine Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un CEO'luk görevine getirileceği ifade edildi.

Bu geçişin uzun süredir planlandığı aktarılan açıklamada, Cook'un bu süreçte dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olacağı belirtildi.

Cook'un 1998'de şirkete katıldığı, 2011'de CEO olduğu ve görev süresi boyunca yeni ürün kategorilerinin yanı sıra şirketin sağladığı birçok hizmetin hayata geçirilmesini denetlediği aktarıldı.

Açıklamada, Ternus'un 2001'de Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldığı, 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olduğu ve 2021'de üst yönetim ekibine girdiği, şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadığı aktarıldı.