Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Show TV’nin yeni dizisi olan Delikanlı, sürpriz gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. 3. bölümüyle ekranlara damga vuran Delikanlı’nın ‘Miran’ karakteri için oyuncu görüşmeleri devam ederken başarılı isim kadroya dahil oldu. Fırat Tanış’ın yerine gelen isim Uğur Aslan oldu. Başarılı oyuncu Miran karakteriyle ekranlara gelecek. İşte detaylar…

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 14:30

Delikanlı dizisinde ‘Miran’ karakteri için oyuncu seçimleri devam ederken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fırat Tanış’ın yerine isim belli oldu. Başarılı oyuncu Uğur Aslan ‘Miran’ karakteriyle ekranlara gelecek. Miran, Sarp’ın geçmişten gelen düşmanı olurken Yusuf’un da akıl hocası olacak. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Delikanlı dizisinde Miran karakteri için Fırat Tanış'ın yerine Uğur Aslan getirildi.
Fırat Tanış'ın geçmişte şiddet olaylarıyla anıldığı iddiaları nedeniyle diziden çıkarıldığı belirtildi.
Show TV yönetiminin “kötü örnek oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışmama” tutumunun bu kararda etkili olduğu iddia edildi.
Uğur Aslan, Miran karakteriyle Sarp'ın geçmişten gelen düşmanı ve Yusuf'un akıl hocası olarak ekranlara gelecek.
Uğur Aslan'ın dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

DELİKANLI DİZİSİNDE FIRAT TANIŞ’IN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU!

Delikanlı dizisinin 3. Bölümüyle kadroda yer alacağı konuşulan Fırat Tanış, geçmişte adı şiddet olaylarıyla anıldığı iddia edilmesi nedeniyle Delikanlı dizisinden çıkarılmıştı. Sarp karakterinin çocukluk yıllarından düşmanı olacağı söylenen Miran karakteri için yeni isim belli oldu.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Kulislerde konuşulanlara göre, Fırat Tanış’ın hakkında alınan ayrılık kararının kanal yönetiminin yaklaşımı da yer alıyor. Özellikle de 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin “kötü örnek oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışmama” yönündeki tutumunun bu kararda etkili olduğu iddia edildi.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Yaşanan gelişmelerden sonra Fırat Tanış’ın daha önceden çekilen sahneleri de yayından çıkarıldı. Bu gelişmeyle dizinin ilerleyen bölümlerinde kimin Miran rolüyle ekranlara geleceği merak ediliyordu. Merak edilen konu hakkında Birsen Altuntaş’tan haber geldi. Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın yerine gelen isim Uğur Aslan oldu.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

UĞUR ASLAN MİRAN KARAKTERİYLE EKRANLARA GELECEK

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına yeni başlayan Delikanlı, ilk bölümleriyle izleyiciden tam not almayı başardı. Öyle ki dizinin konusuyla birlikte oyuncuların oynadıkları karakterler de dikkat çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizi de yer alacak Miran karakteri için Fırat Tanış’ın gelmesi planlanırken kadrodan çıkarılmıştı.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Daha sonra Fırat Tanış’ın oynayacağı ‘Miran’ karakteri için oyuncu seçimleri devam ederken, Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu Uğur Aslan kadroya dahil edildi. Böylelikle Uğru Aslan ‘Miran’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Aybike Ertürk’ün senaryosunu kaleme aldığı Delikanlı dizisinde ‘Miran’ karakterine Uğur Aslan getirildi. Uğur Aslan’ın Delikanlı dizisine ilerleyen bölümlerde dahil olacağı düşünülüyor.

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış'ın yerine gelen isim belli oldu! Uğur Aslan Miran karakteriyle ekranlara gelecek

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci’nin rol aldıkları Delikanlı dizisinde Miran (Uğur Aslan) Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişte gelen düşmanı, Yusuf’un da aakıl hocası olarak ekranlarda yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ümit Kantarcılar Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı mı olacak? Ünlü isimden kafa karıştıran yorum!
Sevdiğim Sensin 10. bölüm 4. fragmanı ağlattı! Reytingleri coşturan sahne: Ben sen gittikten sonra çok üşüdüm!
